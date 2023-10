(ha). Hamburg ist einer der wichtigsten Austragungsorte im Norden für zahlreiche Sportveranstaltungen. Welche jährlichen Events man in der Active City schlechthin dabei nicht verpassen sollte, richtet sich vor allem nach den persönlichen Interessen. In Hamburg ist auf jeden Fall für jeden Geschmack die passende Sportveranstaltung zu finden.

Die Vielfalt der Sportveranstaltungen in Hamburg ist enorm groß. Die Zeiten sind vorbei, in denen Hamburg lediglich für Fußball und den HSV bekannt war – mittlerweile spielen auch immer mehr andere Events aus dem Sportbereich eine Rolle.

Hamburger Hochschulsport bietet schier endlose Möglichkeiten

Für den Hamburger Hochschulsport stehen vielerlei Sportarten zur Auswahl, welche auch unabhängig von der eigenen Fachschaft oder Fakultät belegt werden können. Die jährlichen Sportveranstaltungen des Hamburger Hochschulsports finden zu Wasser statt, im großzügigen Sportpark des studentischen Verbands oder entlang der zahlreichen malerischen Bootshäuser im Herzen Hamburgs.

Über das nächste Turnier kann man sich entweder im Internet informieren, aber auch auf ihren sozialen Kanälen bietet der Hamburger Hochschulsport jede Menge interessante Infos zur nächsten großen Sportveranstaltung. Wer selbst in der norddeutschen Metropole studiert, kann sich für die Teilnahme an einer der vielen angebotenen Sportarten bewerben und dann auch selbst aktiv an den jährlichen Veranstaltungen teilnehmen.

Hamburgs fantastische Fußballveranstaltungen sorgen für viele Touristen in der Stadt

Zu den wohl wichtigsten Veranstaltungen in Hamburg zählen die an verschiedenen Austragungsorten durchgeführten Fußballspiele aller Ligen. Auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn genießt man dabei als echter Fußballfan regionale Turniere von traditionellen Vereinen wie etwa Altona 93 oder dem SC Victoria Hamburg.

Der FC St. Pauli lässt alle Jahre wieder neu auftischen in der Sporthalle des Struensee Gymnasiums Hamburg. Dort gibt es jedes Jahr im November das Tischtennisturnier „Hamburg tischt auf – 2.0“ zu bestaunen, die Eintrittskarten kosten in diesem Jahr nur drei Euro. So sorgt der landesweit bekannte Hamburger Fußballclub St. Pauli dafür, dass wirklich jeder interessierte Sport-Fan auch zu diesem rasanten Turnier kommen kann.

Aufgrund des enormen Interesses an dieser Hamburger Charity Veranstaltung findet im Dezember noch ein Turnier in der Sporthalle Hamburg statt. Das ist auch der Austragungsort für Hallenfußball aus der 1. Liga, wenn es draußen auf dem Grün zu kalt geworden ist für die Austragung von Fußballturnieren.

Handball Turniere in Hamburg live genießen

Das ganze Jahr über gibt es in Hamburg spannende Handballspiele zu entdecken. Die ganz großen Sportveranstaltungen werden dabei in der ETV Sporthalle Hoheluft ausgefochten. Auf dem Spielplan stehen dabei nicht nur Hamburgs Handballer, sondern aus dem ganzen Land reisen die Gegner im Rahmen der renommierten Handball-Ligen an.

Der Hamburger Handball-Verband begeistert aber nicht nur mit erstklassigen Turnieren auf Meister-Niveau. Vielmehr bieten auch die Nachwuchs-Handballer der norddeutschen Sport-Metropole zahlreiche Gelegenheiten, um einen Blick in die Zukunft des Handballsports werfen zu können.

Jedes Jahr gibt es in Hamburg Jugendturniere der wichtigsten Hamburger Handballvereine, die auch überregional für reichlich Interesse sorgen. Für welche jungen Talente es dabei bis zu einem Aufstieg in den ebenfalls in Hamburg ausgetragenen Lille-Cup reichen wird, bleibt dabei eine überaus spannende Angelegenheit.

Boxveranstaltungen auf der Großen Freiheit schon immer ein Touristenmagnet

Direkt auf dem Hamburger Kiez gilt die Große Freiheit als der Publikumsmagnet schlechthin, wenn es um eine außergewöhnliche Abendgestaltung geht. Die Große Freiheit bietet dabei weit mehr als Partymeile und leichte Mädchen. Hier werden die coolsten Box-Events des Nordens ausgetragen, zu denen sich jedes Jahr auch zahlreiche Hamburger versammeln.

Wer sich nach der langen Boxnacht auf der Großen Freiheit nicht erst umständlich durch die ganze Stadt quälen möchte, sucht am besten in direkter Nähe nach einer geeigneten Unterkunft. Die Tickets für eine der größten Box-Events im Norden sind erfahrungsgemäß immer schnell vergriffen, sodass man sich seine Eintrittskarte zum Boxen im Norden am besten rechtzeitig online sichern sollte.

Das Besondere an „Boxen im Norden – Hamburg feiert Boxen“ ist, dass nicht nur bekannte Sportgrößen auf der Matte aufeinandertreffen. Vielmehr treten jedes Jahr im Mai auch andere Hamburger Berühmtheiten auf, um für beste Sport-Unterhaltung sorgen zu können. Die überregional überaus beliebte Sportveranstaltung im hohen Norden verspricht alle Jahre wieder spannende Fights und ein überaus kurzweiliges Rahmenprogramm mit „Local Heroes“ aus der wohl sportlichsten Hauptstadt in ganz Norddeutschland.

Hamburg begeistert seine Gäste auf der Großen Freiheit immer wieder mit fesselnden WM-Gürtel-Matches, die aber auch als Livestream im Internet genossen werden können, falls man einmal nicht selbst vor Ort dabei sein kann.

