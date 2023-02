(ds/ha). Der Flughafen Hamburg (offiziell „Hamburg Airport Helmut Schmidt“, ehemals „Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel“) ist der internationale Flughafen unserer Stadt und der älteste Flughafen Deutschlands. 1912 wurde das etwa 45 Hektar große Areal als Luftschiffhafen in Betrieb genommen und vor allem von Luftschiffen genutzt. Später wurde die Fläche auf zirka 60 Hektar erweitert.

Im Jahr 2022 wurden etwa 11,1 Millionen Passagiere am Flughafen Hamburg gezählt. Vor der Corona-Pandemie zählte der Flughafen Hamburg über 17.000 Passagiere. 2017 waren es etwa 17.600 Flugreisende, während 2018 etwa 17.200 Fluggäste zu verzeichnen waren. 2019 kamen zirka 17.300 Fluggäste nach Fuhlsbüttel. Sie kommen überwiegend aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen. Etwa 91.760 Starts und Landungen gab es im Jahr 2022 auf dem Gelände, wie der Flughafen mitteilt. Bei dieser Anzahl bleibt es natürlich nicht aus, dass das eine oder andere Flugzeug verspätet gestartet ist oder komplett annulliert wurde. Wie sieht es da mit den Rechten aus? Steht einem Fluggast eine Entschädigung zu? Wie geht ein geschädigter Fluggast am besten vor?

Wenn ein Flug verspätet ist oder ganz ausfällt bedeutet dies oft mehr als nur einen vermasselten Start in den Urlaub. Immerhin entstehen zusätzliche Kosten und Unannehmlichkeiten, mit denen vorher nicht zu rechnen war. Angefangen von Anfahrtskosten zum Flughafen bis hin zu eventuellen Umbuchungen für einen späteren Flug. Als Fluggast innerhalb der EU kann einem Fluggast gemäß der EU-Fluggastrechteverordnung eine Entschädigung von 250 bis 600 Euro pro Person zustehen. Die Höhe der Zahlung hängt dabei von der Länge der Flugstrecke ab. Beträgt die Entfernung vom Flughafen Hamburg beispielsweise weniger als 1.500 Kilometer, so steht eine Entschädigung von bis zu 250 Euro zu. Aber welcher Fluggast kennt sich schon mit den Rechten und den Details bezüglich der Fluggastrechte aus? Oftmals erscheint für einen Laien die Einforderung der Entschädigung wie ein zeitraubender Krieg gegen ein Flugunternehmen. Zwar mag die Beauftragung eines Anwalts effektiver und bequemer sein, kann aber zu hohen Kosten führen.

Deshalb gibt es zahlreiche Fluggasthelfer-Portale, die sich für Fluggäste und deren Ansprüche auf Entschädigung nach der Europäischen Fluggastverordnung durchsetzen. Der Vorteil: für einen Fluggast entsteht kein Risiko – nur im Erfolgsfall werden je nach Fluggasthelfer-Portal bis zu 30 Prozent der Entschädigungssumme abgerechnet. Gut zu wissen: solche Ansprüche gegenüber Fluggesellschaften können bis zu drei Jahre später geltend gemacht werden. Zu solchen Fluggasthelfer-Portalen gehören AirHelp, Flightright, flug-verspaetet, flugrecht und unter anderem fairplane.

Auch sogenannte „Sofort-Entschädiger“ können in Frage kommen. Sie kaufen die Ansprüche der Fluggäste und zahlen innerhalb sehr kurzer Zeit einen Festbetrag aus. Der Fluggast tritt dabei die Rechte auf eine etwaige Entschädigung an den Anbieter ab und braucht sich um das Thema nicht mehr zu kümmern.

Wissenswertes über den Hamburger Flughafen: Nach der Eröffnung des neuen Terminal 1 im Jahr 2005 verfügt der Flughafen Hamburg über eine Jahreskapazität von etwa 15 bis 17 Millionen Passagieren. Es ist möglich, gleichzeitig über 50 Flugzeuge abzufertigen. Die beiden sich kreuzenden Start- und Landebahnen lassen höchstens 48 Starts und Landungen in der Stunde zu. Ein Teil des Flughafens befindet sich in der Stadt Norderstedt im angrenzenden Schleswig-Holstein. Von 23 bis 6 Uhr bestehen Nachtflugbeschränkungen. Nur bei nachweislich unvermeidbaren Verspätungen können im gewerblichen Luftverkehr einzelne Flüge bis 24 Uhr abgewickelt werden, wie der Flughafen Hamburg bestätigt. In der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr morgens sind ausschließlich Flüge mit vorheriger Ausnahmegenehmigung durch die Behörde für Umwelt und Energie zulässig. Katastrophen-, medizinische Hilfsleistungs-, Such-, Rettungs- und polizeiliche Einsätze sind von den Nachtflugbeschränkungen ausgenommen.

Seit dem ersten Lärmschutzprogramm im Jahr 1974 hat der Flughafen Hamburg zirka 40 Millionen Euro in passive Lärmschutzmaßnahmen investiert. Fast 20.000 Haushalte wurden mit Schallschutzfenstern versehen oder mit annähernd 10.000 Schalldämmlüftern in Schlaf- und Kinderzimmern bestückt.