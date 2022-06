(mr/ha). „Irgendwas stimmt hier nicht“, sagt ein älterer Mann, der mit seinem Einkauf vom Einkaufszentrum Steilshoop auf dem Heimweg ist. Am Edwin-Scharff-Ring steht plötzlich eine Bushaltestelle mit der Aufschrift „Helmertring Verkehrsbetriebe Stralsund“. Außerdem bitten mehrere Filmblocker Passanten, die gegenüberliegende Straßenseite zu benutzen. Der Grund ist ganz einfach: es sind Filmarbeiten in der Hochhaussiedlung Steilshoop. Dieses Mal für die ZDF-Krimireihe „Stralsund“.

In der 21. Folge der Samstagskrimireihe mit dem Arbeitstitel „Der lange Schatten“, die derzeit in Stralsund, auf Rügen, in Hamburg und Umgebung entsteht, wird Kommissarin Jule Zabek (gespielt von Sophie Pfennigstorf) ihren Dienst bei der Stralsunder Mordkommission antreten und damit die langjährige Kommissarin Nina Petersen ablösen.

Kommissarin Jule Zabek (gespielt von Sophie

Pfennigstorf) schaut in ihr Protokollheft.

Ein Kameramann filmt sie dabei. Fotos: FoTe Press/Röhe

Die Hierarchien und Beziehungen auf dem Revier verändern sich. Karl Hidde (Alexander Held) wurde zum Chef befördert und hat die neue Kollegin, nach einem internen Anhörungsverfahren an ihrem letzten Arbeitsplatz, mit väterlicher Strenge genau im Blick. Jule Zabek ist eine Einzelgängerin – mit Ecken und Kanten, innerlich zerrissen, unstet und immer auf der Suche. Sie überrumpelt ihre Gegenüber immer wieder – mal mit ihrem scharfen Blick und ihrer direkten, manchmal etwas rotzigen Art, mal mit ihrem großen Herzen. Schon in ihrem ersten Fall muss Jule Zabek neben ihrem Kollegen Karim Uthman (Karim Günes) an ihre seelischen und körperlichen Grenzen gehen, um zu beweisen, dass sie eine gute Polizistin ist.

In weiteren Rollen spielen Christoph Franken, Alev Irmak, Claudiu Mark Draghici, Inka Löwendorf, Vivien Mahler und andere. Lars Henning zeichnet für Drehbuch und Regie verantwortlich. Es produziert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH, Köln, Wolfgang Cimera. Christian Cloos ist der verantwortliche ZDF-Redakteur. Die Dreharbeiten dauern bis zum 10. Juni 2022. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Kommissar Karl Hidde (Alexander Held) und Kommissarin Jule Zabek

(Sophie Pfennigstorf) befragen zwei Passanten.

Auch ein uniformierter Polizist steht bereit. Foto: FoTe Press/Röhe

Katharina Wackernagel, die sich mit ihrem letzten Fall „Stralsund – Die rote Linie“ voraussichtlich im Herbst 2022 im ZDF verabschieden wird, sagt zu ihrem Ausstieg: „Als Kommissarin Nina Petersen habe ich insgesamt 20 spannende Kriminalfälle mit meinem Team gelöst. Diese Figur, die ich über 13 Jahre mitprägen und entwickeln durfte, wird mir fehlen. Ebenso das wunderschöne Stralsund. Obwohl es während der Dreharbeiten manchmal arg kalt war – ich habe es geliebt! Ein großer Dank geht an meine tollen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Auch wenn mir der Abschied nicht leichtfällt, so freue ich mich auf all die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die vor mir liegen.“ Das ZDF und das „Stralsund“-Team bedanken sich ganz herzlich bei Katharina Wackernagel und wünschen ihr alles Gute.

Das Filmteam machte in den vergangenen Wochen unter anderem im Öjendorfer Park (Billstedt) und der Nordmarkstraße (Hamburg-Tonndorf) Halt, um Aufnahmen zu machen.