1. Mai in Hamburg: sechs Demonstrationen angemeldet

(ha). Auch in diesem Jahr sind anlässlich des Tags der Arbeit (1. Mai) wieder mehrere Aufzüge bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden. Bei vier dieser angemeldeten Aufzüge erwarten die Veranstaltenden bis zu 3.000 Teilnehmende. Zur Gewährleistung der sicheren Marschwege sind hierzu kurzfristige Verkehrsmaßnahmen erforderlich, wie die Polizei mitteilt. Sie wird zum Teil mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort sein.

Aufzug 1:

Zeitraum 9 Uhr – 14 Uhr; 500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:

Lohbrügger Markt; Ludwig-Rosenberg-Ring – Alte Holstenstraße –

Johann-Adolf-Hasse-Platz – Vierlandenstraße – Bergedorfer Straße – Mohnhof –

Wentorfer Straße – Möllers Kamp – August-Bebel-Straße; Bergedorfer Rathauspark

Aufzug 2:

Zeitraum 9:30 Uhr – 13 Uhr; 120 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:

Harburger Rathausplatz 1; Harburger Rathausplatz 1; Knoopstraße – Bremer Straße

– Hastedtstraße – Goeschenstraße – Marienstraße – Wilhelmstraße – Eißendorfer

Straße – Knoopstraße; Harburger Rathausplatz 1

Aufzug 3:

Zeitraum 10:30 Uhr – 14 Uhr; 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet; Marschstrecke:

Bahrenfelder Straße – Barnerstraße – Julius-Leber-Straße – Goetheallee –

Max-Brauer-Allee – Klopstockstraße – Kaistraße – Große Elbstraße; Große

Elbstraße Freifläche (Parkplatz) neben der Fischauktionshalle

Aufzug 4:

Zeitraum 14:30 Uhr – 17:40 Uhr; 2.500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:

Jungfernstieg, Reesendammbrücke; – Jungfernstieg – Neuer Jungfernstieg –

Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz – Rothenbaumchaussee – Hallerstraße –

Hochallee – Eppendorfer Baum (Brücke); Eppendorfer Baum, Höhe Bahnbrücke

Aufzug 5:

Zeitraum 16:30 Uhr – 21:50 Uhr; 1.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Neue

Große Bergstraße, Fußgängerzone; Max-Brauer-Allee – Julius-Leber-Straße –

Lessingtunnel – Barnerstraße – Bahrenfelder Straße – Alma-Wartenberg-Platz –

Bergiusstraße – Große Brunnenstraße – Eulenstraße – Klausstraße – Lobuschstraße

– Max-Brauer-Allee; Max-Brauer-Allee, Ecke Große Bergstraße

Aufzug 6:

Zeitraum 18 Uhr – 21:30 Uhr; 2.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Weg

beim Grünen Jäger sog. „Arrivati-Park“; Beim Grünen Jäger – Thadenstraße –

Wohlers Park – Thadenstraße – Holstenstraße – Chemnitzstraße – Max-Brauer-Allee

– Julius-Leber-Straße – Lessingtunnel – Scheel-Plessen-Straße – Hahnenkamp –

Große Rainstraße – Kleine Rainstraße – Bahrenfelder Straße;

Alma-Wartenberg-Platz

Die Polizei bittet darum, die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bei den individuellen Reiseplanungen zu berücksichtigen.

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