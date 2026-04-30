1. Mai in Hamburg: sechs Demonstrationen angemeldet

(ha). Auch in diesem Jahr sind anlässlich des Tags der Arbeit (1. Mai) wieder mehrere Aufzüge bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden. Bei vier dieser angemeldeten Aufzüge erwarten die Veranstaltenden bis zu 3.000 Teilnehmende. Zur Gewährleistung der sicheren Marschwege sind hierzu kurzfristige Verkehrsmaßnahmen erforderlich, wie die Polizei mitteilt. Sie wird zum Teil mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort sein.
Aufzug 1:
Zeitraum 9 Uhr – 14 Uhr; 500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:
Lohbrügger Markt; Ludwig-Rosenberg-Ring – Alte Holstenstraße –
Johann-Adolf-Hasse-Platz – Vierlandenstraße – Bergedorfer Straße – Mohnhof –
Wentorfer Straße – Möllers Kamp – August-Bebel-Straße; Bergedorfer Rathauspark
Aufzug 2:
Zeitraum 9:30 Uhr – 13 Uhr; 120 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:
Harburger Rathausplatz 1; Harburger Rathausplatz 1; Knoopstraße – Bremer Straße
– Hastedtstraße – Goeschenstraße – Marienstraße – Wilhelmstraße – Eißendorfer
Straße – Knoopstraße; Harburger Rathausplatz 1
Aufzug 3:
Zeitraum 10:30 Uhr – 14 Uhr; 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet; Marschstrecke:
Bahrenfelder Straße – Barnerstraße – Julius-Leber-Straße – Goetheallee –
Max-Brauer-Allee – Klopstockstraße – Kaistraße – Große Elbstraße; Große
Elbstraße Freifläche (Parkplatz) neben der Fischauktionshalle
Aufzug 4:
Zeitraum 14:30 Uhr – 17:40 Uhr; 2.500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke:
Jungfernstieg, Reesendammbrücke; – Jungfernstieg – Neuer Jungfernstieg –
Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz – Rothenbaumchaussee – Hallerstraße –
Hochallee – Eppendorfer Baum (Brücke); Eppendorfer Baum, Höhe Bahnbrücke
Aufzug 5:
Zeitraum 16:30 Uhr – 21:50 Uhr; 1.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Neue
Große Bergstraße, Fußgängerzone; Max-Brauer-Allee – Julius-Leber-Straße –
Lessingtunnel – Barnerstraße – Bahrenfelder Straße – Alma-Wartenberg-Platz –
Bergiusstraße – Große Brunnenstraße – Eulenstraße – Klausstraße – Lobuschstraße
– Max-Brauer-Allee; Max-Brauer-Allee, Ecke Große Bergstraße
Aufzug 6:
Zeitraum 18 Uhr – 21:30 Uhr; 2.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Weg
beim Grünen Jäger sog. „Arrivati-Park“; Beim Grünen Jäger – Thadenstraße –
Wohlers Park – Thadenstraße – Holstenstraße – Chemnitzstraße – Max-Brauer-Allee
– Julius-Leber-Straße – Lessingtunnel – Scheel-Plessen-Straße – Hahnenkamp –
Große Rainstraße – Kleine Rainstraße – Bahrenfelder Straße;
Alma-Wartenberg-Platz
Die Polizei bittet darum, die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bei den individuellen Reiseplanungen zu berücksichtigen.
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