(ha). Jahrzehntelang gehörte Heidrun von Goessel zu den bekanntesten TV-Gesichtern des NDR-Fernsehens und der ARD. Sie wurde als Ansagerin engagiert und bei einem Millionenpublikum bekannt. Im NDR-Fernsehen moderierte sie neben der Ansagetätigkeit sowohl regionale Sendungen wie beispielsweise „Extra 3“, „Spaß am Dienstag“ (1984/85) und mehrere Folgen mit dem „Hasen Cäsar“. Nun kehrt sie als Ansagerin wieder in Fernsehen zurück: für sein neues TV-Format „Ellermanns coole Late Night Show“ holt TV-Moderator Andreas Ellermann die bekannte TV-Lady zurück an das Ansagepult und bringt die Vertraute Stimme der „Dame ohne Unterleib“ zurück in die Wohnzimmer. Mit den Worten: „Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur coolen Late Night Show von Andreas Ellermann“ kündigt sie den unterhaltsamen 45-minütigen Talk, der auf mehreren Metropol-Sendern ausgestrahlt wird, an.

„Ich freue mich, dass ich für meine neue Unterhaltungssendung „Ellermanns coole Late Night Show“ eine echte TV-Legende begeistern konnte, mit mir die Premierensendung zu gestalten“, freut sich Andreas Ellermann gegenüber der Agentur Lenthe-Medien. Ellermann wird weiter mit den Worten „herausgekommen ist ein lustiger und schlagfertiger Austausch, bei dem Heidrun aus ihrem Leben und ihrem beruflichen Werdegang zwischen Laufsteg, TV-Auftritten, dem Hasen Cesar und ihrer Karriere als Kreuzfahrtdirektorin talkt“ zitiert.

Die heute 80-jährige Ansage-Ikone, die in einem Mehrfamlienhaus an Hamburgs Prachtmeile Elbchaussee lebt, erzählt in der 45-minütigen TV-Sendung unter anderem über ihre Autobiografie „Ungeschminkte Einsichten“ die kürzlich erschienen ist und mittlerweile in der zweiten Auflage verkauft wird. 1992 provozierte sie einen Skandal von dem sie gar nichts wusste – eine große Tageszeitung titelte: „TV-Lady macht Pornosong mit Udo Lindenberg“. Provokant ihre Aussagen, damals wie heute: „In Zeiten von AIDS finde ich onanieren sehr viel gesünder als Bumsen“, hatte sie einst im Fernsehen öffentlich gesagt, in dem Late-Night-Format erzählt sie wie es dazu kam.

Es geht zudem auch darum, weshalb von Goessel die Ansage für einen ökumenischen Gottesdienst in der Nacht zum 4. Dezember 1970 um den Schlaf brachte und für was sie heute betet.

„Ellermanns cool Late Night Show“ wird ab dem Donnerstag, den 24. April, immer donnerstags um 22.15 Uhr auf den Sendern tv.berlin, Hamburg1, TV-BB und bwFuture.tv ausgestrahlt. Außerdem im Livestream der jeweiligen Sender und bei MagentaTV, wie Lenthe-Medien weiter mitteilt.

Donnerstags talkt Moderator Andreas Ellermann stets mit prominenten Gästen für 45 Minuten auf den Metropol-Programmen, in den ersten Sendungen werden neben Premieren-Gast Heidrun von Goessel auch Schlagerstar G. G. Anderson, Opernsängerin und Schlagerpartnerin Kathy Kelly und Zonk-Moderator Jörg Draeger zu Gast sein. Musikalisch führt die Band „Die Alsterperlen“ durchs Programm und setzten musikalische, hanseatische Akzente. Aufgezeichnet werden die Sendung in der American Bar im luxuriösen Waldhaus Reinbek.