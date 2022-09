(mr/ha). Sie moderiert die Fernsehsendungen „NDR Talkshow“ und „Verstehen Sie Spaß“, verkündet seit 2015 die deutschen Punkte für den Eurovision Song Contest in der ARD: Barbara Schöneberger. Ab sofort können alle Hamburgerinnen und Hamburger den Morgen mit Barbara Schöneberger verbringen. Mit ihrem „Barba Radio“ sendet die in Berlin wohnende TV-und Radiomoderatorin ihre neue Morningshow – zusammen mit ihrem Kollegen Lars Bente.

Die Entertainerin ist im Oktober 2018 mit ihrem „Barba Radio“ unter dem Motto „mit den Waffeln einer Frau“ gestartet. Ab sofort es das Programm in der Hansestadt sowie Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein im digitalen Radiostandard DAB+ zu hören. Um für ihre neue Hamburger Morgenshow Werbung zu machen, setze sich Schöneberger am 9. September um 9.30 Uhr auf ein Waffel-Fahrrad und verteilte frischgebackene Waffeln. Respekt! Denn noch am Abend zuvor moderierte sie den Deutschen Radiopreis im Schuppen 52 auf der Veddel – und der ging bis weit nach Mitternacht.

Mit der neuen Morningshow wird Barbara Schöneberger werktags von 6 bis 10 Uhr persönlich für abwechslungsreiche Musik und gute Laune sorgen. Mit der Aktion auf dem Vorplatz des Dammtorbahnhofs fiel der offizielle Startschuss des Radioprogramms „barba radio Hamburg“.

Unter dem Motto „Mit den Waffeln einer Frau“

rührt Barbara Schöneberger doe Werbetrommel

für ihre neue Morningshow. Foto: Röhe

Dabei handelt es sich um keine normale, langweilige Morningshow, wie sie betont. Regelmäßig soll der ein oder andere Prominente vorbei schauen – Elyas M’Barek, Til Schweiger oder beispielsweise Hella von Sinnen – sie alle stehen extra früh auf, um mit dem Hörer den Morgen zu verbringen. Wie bei anderen Sendern (Radio Hamburg, NDR 90,3, Radio Energy, Rock Antenne) auch wird Service bei Barbara Schöneberger groß geschrieben: so gibt es immer das wichtigste aus Hamburg, Nachrichten und Wettermeldungen. Auch der Verkehr kommt nicht zu kurz: Regelmäßig werden aktuelle Staus angekündigt. Die neue Morningshow ist von Montag bis Freitag immer von 6 Uhr bis 10 Uhr über DAB+, auf der Internetseite www.barbaradio.de oder in einer kostenlosen App zu hören.