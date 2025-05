(mr). Zahlreiche Passagiere auf den Fähren am Hamburger Hafen wunderten sich. „Mensch, da brennt es aber ordentlich“, sagte ein Fahrgast und schaute in Richtung Wilhelmsburg. Denn dort hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Dort ist am Sonnabendnachmittag ein reisebus in Flammen aufgegangen und verursachte ein schwarze Rauchsäule, die über dem Stadtteil aufstieg.

Gegen 14 Uhr wurde der Feuerwehr über die Leitstelle gemeldet, dass aus einem Bus auf einem Gelände an der Industriestraße dicker Rauch austritt. Sofort rückte ein Löschzug aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Bus bereits in Flammen.

Glücklicherweise war der Reisebus ohne Fahrgäste. Der Busfahrer wollte von einem Betriebsglände losfahren – dann nahm er Qualm wahr. Etwa 45 Minuten waren Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand.