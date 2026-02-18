TV-Dreh mit französischer Schauspielerin Nina Villanova

(mr). So eine Filmproduktion ist selten: kaum Crew-Mitglieder, kaum Produktionsfahrzeuge, kaum großer Wirbel mit Absperrungen am Filmset. Aktuell entsteht bei uns in Hamburg ein neuer Kinospielfilm mit dem Arbeitstitel „Die Stadt“. 33 Drehtage sind in Hamburg geplant, wie die Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein mitteilt. Weitere Drehorte sind neben Hamburg auch Ortschaften in Spanien und Frankreich.

Heute Vormittag machte das Filmteam an den Landungsbrücken halt, um mehrere Szenen zu drehen. Die französische Darstellerin Nina Villanova nahm dabei auf einer kalten Treppe Platz, um Möwen zu füttern. Während des Drehs wurden Passanten gebeten, die zur Fußgängerbrücke führenden Treppe nicht zu betreten. Diese Szene wurden ohne Gespräche aufgenommen. Danach zog das Fimteam auf eine Fähre in Richtung Finkenwerder. Gegen 12 Uhr bestieg das etwa zwölf köpfige Filmteam die Fähre – samt umfangreicher Technik. Auch Aufnahmen in einem Gebäude an der Heidritterstraße 3 stehen auf dem Drehplan, wie aus einem Anwohnerschreiben hervor geht, das an zahlreichen Hauseingängen rund um den Drehort aushängen.

Worum geht es in dem Drama? Ein geheimer Auftrag führt die Französin Lou in eine Großstadt, wo sie den jungen Théo finden soll. Obwohl sie ihn längst gefunden hat, verrät sie ihn nicht und beobachtet stattdessen die zarte Annäherung zwischen ihm und David. Als neue Forderungen ihrer Auftraggeberin sie an ihre moralischen Grenzen bringen, muss sich Lou neue Wege erschließen.



Regie führt Helena Wittmann. Es produziert die Fünferfilm UG.