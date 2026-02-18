Versuchtes Tötungsdelikt in St. Georg: wer hat etwas gesehen?

(ha). Am Dienstagnachmittag (17. Februar 2026 gegen 16.10 Uhr) wurde ein Mann (30) von einem noch Unbekannten mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gerieten der spätere Geschädigte und der Tatverdächtige auf dem Vorplatz der dortigen Drogenhilfeeinrichtung in einen Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte den 30-Jährigen durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper zunächst lebensgefährlich verletzte.

Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

– etwa 180 bis 185 Zentimeter groß

– schlanke Statur

– „arabisches“ Erscheinungsbild

– schwarze kurze Haare

– schwarze Daunenjacke

– soll zwei auffällige Gesichtsnarben haben

Der ansprechbare Verletzte wurde von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Sein Gesundheitszustand ist inzwischen stabil. Nachdem der Kriminaldauerdienst (LKA 26) die ersten Ermittlungen eingeleitet hatte, werden diese inzwischen von der Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft fortgeführt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen haben oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.