Taxi kollidiert mit Radfahrer: Biker kommt ins Krankenhaus

(mr). Gegen 16 Uhr kommt es auf der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli zu einem schweren Unfall zwischen einem Taxi und einem Radfahrer. Der Fahrradfahrer befährt den rotmarkierten Fahrradstreifen stadteinwärts, als es in Höhe Silbersackstraße zur Kollision mit einem Taxifahrer kommt. Dieser befährt gerade die Reeperbahn stadtauswärts und möchte nach links in die Parkbucht am Hans-Albers-Platz abbiegen. Offenbar hat der Taxifahrer die Geschwindigkeit des Radfahrers beim Abbiegen falsch eingeschätzt – es kommt zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer liegt am Boden. Sofort eilen Passanten herbei, leisten Erste Hilfe und kümmern sich um den gestürzten Mann. Sein Glück: er trägt einen Fahrradhelm. Dennoch rückt ein Rettungswagen zur Unfallstelle und nimmt den Mann vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Mehrere Polizisten sichern die Unfallstelle ab, nehmen den Unfall akribisch auf. Kurzzeitig ist die Reeperbahn in Höhe der Unfallstelle nur über eine Abbiegespur passierbar. Gegen 16.15 Uhr ist die Unfallstelle geräumt.

Gewinner aus Hamburg freut sich auf Live-Auftritt bei „BINGO!“ im NDR Fernsehen

(ha/mr). Für Joel (33) aus Hamburg wird es am kommenden Sonntagnachmittag spannend. Joel ist dann Kandidat in der beliebten TV-Show „BINGO!“ – live zu sehen ab 17 Uhr im NDR Fernsehen. Joel spielt seit 5 Jahren mit bei der beliebten TV-Show und wurde nun unter Tausenden von Bewerbern per Zufallsgenerator ausgelost.

Joel reist am Sonnabend nach Hannover. Den Abend vor der Sendung verbring der sympathische Hamburger in einem Hotel und lernt dann dort auch die Gegenspielerin Irmgard aus Steinhorst im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein kennen.

Am Sonntag geht es dann zur Livesendung aus dem Studio an der Wohlenbergstraße. Ab 17 Uhr muss Joel sich dann im „BINGO!“-Quiz gegen seine Mitspielerin durchsetzen. Im Finale „Das süße Glück“ spielt der Sieger dann um den Honigtopf. „Ein bisschen Schnelligkeit, ein gutes Urteilsvermögen und viel Glück gehören dazu“, erklärt Bingo-Moderator Michael Thürnau. Kommt Joel ins Finale, warten bis zu 88.000 Euro auf den großen HSV-Fan.

Die Zuschauer zu Hause können sich auf tolle Preise und 1,5 Millionen €uro im Jackpot bei „BINGO!“ freuen. „BINGO! – Die Umweltlotterie“ läuft seit über 28 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bisher mehr als 305 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt. Moderiert wird die beliebte Sendung am Sonntag von „Bingobär“ Michael Thürnau und seiner Kollegin Jule Gölsdorf.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Hundeauslaufzone an der Ostfrieslandstraße: Bauarbeiten und temporäre Sperrung

(ha). Ab dem 1. Juni 2026 wird die bisher provisorisch eingezäunte Hundeauslaufzone an der Ostfrieslandstraße auf Finkenwerder dauerhaft hergestellt. Die Arbeiten beginnen bereits am 26. Mai mit dem Rückbau des derzeitigen Provisoriums. Während der Bauphase ist der Grünzug zwischen der Ostfrieslandstraße und dem Zugang am Langeooger Weg bis zum 17. Juli 2026 gesperrt. Die (nicht eingezäunte) Hundeauslaufzone am Aue-Hauptdeich steht als Alternative zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrende können die Ausweichroute Butjadinger Weg – Langeooger Weg nutzen.

Die neue Zaunanlage umfasst eine Fläche von rund 1.400 Quadratmetern und besteht aus 1,30 Meter hohen anthrazitfarbenen Doppelstabmatten und Rechteckpfosten. An zwei Seiten des Zauns wird zudem eine Sichtschutzhecke gepflanzt.

Ein Rasenhügel, Baumstämme und Betonröhren sollen den Hunden vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten auf der Fläche bieten. Für die Begleitpersonen werden zwei Bänke aufgestellt.

Im Zuge der Maßnahme entsteht zudem ein neuer Parkweg, der ein barrierearmes Durchqueren der Grünanlage sowie einen barrierearmen Zugang zur Hundeauslaufzone ermöglicht.