Messer-Attacke in Bahrenfeld: Mann festgenommen

(ha). Nachdem gestern Mittag (13. Mai 2026) ein 42-Jähriger in einer Wohnung an der Langbehnstraße im Stadtteil Bahrenfeld mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden ist, hat die Polizei noch am Tatort einen 39-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge gerieten der 39-Jährige und sein 42-jähriger Bekannter aus noch ungeklärter Ursache in einen Streit, aus dem eine körperliche Auseinandersetzung resultierte. Dabei verletzte der Jüngere seinen Kontrahenten mit einem Messer lebensbedrohlich.

Von einer Zeugin alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 39-jährigen deutschen Staatsangehörigen noch vor dem Mehrfamilienhaus vorläufig fest. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte den 42-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er derzeit notoperiert wird.

Die Mordkommission (LKA 41) übernahm gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst (LKA 26) die Maßnahmen am Einsatzort. Die in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.

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