Kampagne „Respekt für Retter“ mit Mike Krüger und Hinnerk Baumgarten

(mr/ha). Sie helfen anderen Menschen und werden dabei immer öfter selbst angegriffen und beleidigt: Retter aus den Bereichen Feuerwehr, Rettungsdienst oder beispielsweise dem Technischen Hilfwerk. Anlässlich der Kampagne „Respekt für Retter“ konnten der Schauspieler, Sänger und Komiker Mike Krüger („Der Nippel“, „Bodo mit dem Bagger“, RTL „7 Tage, 7 Köpfe“) in Begleitung von Radio- und TV-Moderator Hinnerk Baumgarten („DAS! Rote Sofa“) für die persönliche Unterstützung der Kampagne begeistert werden.

Organisiert wird die Initiative „Respekt für Retter“ von den Kreisen Ostholstein und Stormarn gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse Holstein sowie der Bürger-Stiftung Ostholstein und der Bürger-Stiftung Stormarn.

Respekt für Retter: Kult-Komiker Mike Krüger und Radio-TV-Moderator Hinnerk Baumgarten unterstützen die Kampagne

Polizei- und Rettungskräfte sind stets bereit, Menschen in Not zu helfen. Doch zunehmend werden ihre Einsätze durch verbale Angriffe, Bedrohungen, gezielte Blockaden von Einsatzfahrzeugen oder sogar gewaltsame Übergriffe gestört, was eine erhebliche Belastung für die Helferinnen und Helfer darstellt.

Deshalb haben die Kreise Ostholstein und Stormarn gemeinsam mit den Stiftungen der Sparkasse Holstein sowie der Bürger-Stiftung Ostholstein und der Bürger-Stiftung Stormarn die Initiative „Respekt für Retter“ ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, die (oft ehrenamtlich tätigen) Einsatzkräfte in ihrer lebensrettenden Arbeit zu unterstützen und ihnen Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenzubringen. www.respekt-fuer-retter.de

Mike Krüger beim

Pressetermin vor einem

Löschgruppenfahrzeug

der Feuerwehr. Fotos: FoTe Press

Ziel der laufenden Kampagne „Respekt für Retter“ ist es, die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, THW und allen anderen Hilfsorganisationen bei ihrer gesellschaftlich so wichtigen Arbeit zu unterstützen. Die Kampagne im Kreis Stormarn und Ostholstein zielt darauf ab, das Bewusstsein gegenüber Einsatzkräften und anderen Helfern zu fördern. Sie möchte die Bevölkerung sensibilisieren, wie wichtig es ist, Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit zu unterstützen und ihnen den nötigen Respekt entgegenzubringen. In beiden Kreisen werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und das Bewusstsein für die Bedeutung von Respekt und Unterstützung gegenüber Einsatzkräften zu stärken. Zu den Aktionen gehören unter anderem Informationsveranstaltungen, Schulungen sowie Aktivitäten in Schulen und Vereinen, die insbesondere junge Menschen ansprechen. Diese Initiativen verdeutlichen, dass der Schutz und die Wertschätzung der Rettungskräfte eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft sind.

Die Unterstützung der Retterinnen und Retter von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW durch die Kampagne „Respekt für Retter“ wird neben Internet- und Social-Media-Kampagnen durch die großflächigen Banner an den Straßen und Gebäuden im Kreis Stormarn immer sichtbarer. Beispielsweise haben neben Ministerpräsident Daniel Günther, Schauspieler „Ditsche“ Olli Dittrich und Michael Kessler sowie HSV-Ikone Marcell Jansen auch mehrere prominente Minister und Bürgermeister ein kurzes Video mit einem Statement dazu erstellt und dies über die Social-Media-Kanäle dieser Aktion veröffentlicht. Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, gleichzeitig Schirmherr der Kampagne im Kreis Stormarn, erhält viele Anfragen von Gemeinden und Betrieben, die Banner und Plakate aufhängen möchten. In den Kreisen Stormarn und Ostholstein sind viele neue Bannermotive zu sehen – mit echten Einsatzkräften aus der Region.