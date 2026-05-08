TV-Comeback für Robert Atzorn: der 81-Jährige dreht in Hamburg

(mr/ha). Nanu, wer läuft denn da etwas verwahrlost mit einem Rucksack auf dem Rücken auf der Uferpromenade zwischen Lombardsbrücke und Binnenalster entlang? Er hat etwas Ähnlichkeit mit Robert Atzorn, den der Fernsehzuschauer unter anderem aus der Serie „Nord Nord Mord“ kennt. Vor zehn Jahren hat sich Robert Atzorn doch ins Privatleben zurückgezogen. Ist er das, ist er das nicht? Er ist es!

Hätten Sie ihn erkannt? Robert Atzorn steht

aktuell wieder als Schauspieler vor der TV-Kamera.

Robert Atzorn, der besondere Popularität in der Hauptrolle der Fernsehserie „Unser Lehrer Doktor Specht“ und als Hamburger Kommissar Jan Casstorff in der ARD-Krimireihe „Tatort“ erlangte, dreht wieder. Zuletzt war er im Krininalfilm „Das Mädchen aus dem Totenmoor“ im Fernsehen zu sehen – das war 2016! Es folgte eine zehnjährige Abstinenz zur Fernsehbranche. Nun steht Robert Atzorn wieder vor den TV-Kameras – mit seinem Sohn Jens Atzorn dreht er für einen ZDF-Fernsehfilm.

Ein Kameramann filmt Vater und Sohn auf einem Hausboot am

Berliner Ufer im Stadtteil Wilhelmsburg. Fotos: FoTe Press

Robert Atzorn (81) steht nach längerer TV-Abstinenz wieder vor der Kamera. Für einen ZDF-Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel „Auf der Spur“ dreht er derzeit gemeinsam mit seinem Sohn Jens Atzorn in Hamburg und Umgebung. Regie führt Thorsten Näter, der auch das Drehbuch verfasst hat.

Zum Inhalt des Films teilt die Mainzer Sendeanstalt mit: Hanno Gebhardt (gespielt von Robert Atzorn) hat den größten Teil seines Lebens im Amazonasgebiet geforscht und als Arzt gearbeitet. Mittlerweile lebt er auf einem alten Hausboot in Hamburg und hält sich mit dem Verkauf selbstgemachter Salben und Naturheilmittel über Wasser.

Die Filmklappe von „Auf der Spur“.

Zur gleichen Zeit braucht Justus Winter (Jens Atzorn) die Unterschrift des Mannes, mit dem seine Mutter einst ein Pharmaunternehmen gegründet hat. Wie Justus erst jetzt erfährt, handelt es sich bei diesem Mann um Hanno Gebhardt, seinen leiblichen Vater. Er hat ihn nie kennengelernt und verachtet ihn. Justus begibt sich notgedrungen auf die Suche nach seinem Erzeuger. Doch als er ihn findet, will Hanno nicht unterschreiben. Als Justus ihn mit in die Villa der Familie in Süddeutschland bringt, müssen seine Mutter Susanne (Sibylle Canonica) und Hanno Gebhardt aufeinander zugehen.

In weiteren Rollen spielen Annika Blendl, Katrin Pollitt, Josef Heynert, Carmen Molinar, Linda Stockfleth, Matthias Breitenbach, Michael Darlinger, Marek Erhardt und andere. Es produziert JoJo Film- und Fernsehproduktion, Eberhard Jost.

Regisseur Thorsten Näter (rechts)

gibt an Bord eines Hausbootes

Instruktionen. Schauspieler Robert

Atzorn hört aufmerksam zu.

Am vergangenen Dienstag war nach unseren Informationen der erste Drehtag. Es wurden bereits mehrere Aufnahmen an der Lombardsbrücke und auf einem Hausboot am Berliner Ufer im Stadtteil Wilhelmsburg gemacht. Gedreht werden soll laut einer Drehstartmeldung bis zum 5. Juni 2026. Wann genau der Film zu sehen sein wird, steht aktuell nicht fest.