Spektakuläre Festnahme am Kenzlerdamm in Hamm

(mr). Am gestrigen Sonntagabend gegen 22 Uhr ist in dem beschaulichen Wohngebiet am Kenzlerdamm im Stadtteil Hamm plötzlich Aufregung. Ein Mann läuft einen Gehweg entlang – wird plötzlich von vier Zivilfahndern umzingelt und zu Boden gebracht. Der Mann schreit wie am Spieß, wird von den Beamten mit Handschellen gefessetl. Dann geht alles ganz schnell: zwei Halbgruppenwagen kommen mit Martinshorn und Blaulicht über die Eiffestraße angefahren. Mehrere uniformierte Polizistinnen und Polizisten steigen aus nehmen den Mann vorläufig fest. Er wird mit einem der Halbgruppenwagen zum Polizeikommisariat 41 gebracht. Unterdessen suchen mehrere Polizistinnen und Polizisten mit Taschenlampen sämtliche Straßen im Nahbereich ab: Luisenweg, Kenzlerdamm und Dimpfelweg.

Wie der polizeiliche Lagedienst mitteilt, soll es sich um einen Drogendelikt handeln. Offenbar waren die Zivilfahnder dem Mann bereits seit Tagen auf der Spur. Am Sonntagabend nun die Festnahme. Die Polizei ermittelt.