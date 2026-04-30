Sabbeltalk garantiert: Barbara Schöneberger bei „Inas Nacht“

(mr). An drei Tagen verwandelt sich der Schellfischposten, Hamburgs älteste Hafenkneipe direkt am Hamburger Hafen gelegen, in dieser Woche in ein Fernsehstudio. Die Fernsehsendung „Inas Nacht“ macht mal wieder an der Carsten-Rehder-Straße Halt und produziert drei neue Folgen der erfolgreichen Talkshow.

Bei der Aufzeichnung am 28. April waren unter anderem die Mitglieder der Band „Die toten Hosen“ dabei. Ebenfalls gesehen wurde Moderatorin Barbara Schöneberger. Am heutigen 30. April und 2. Mai wird jeweils eine weitere Sendung produziert. Wer als Gast dabei ist? Bes jetzt wurde Schauspielerin Anne Kasprik („Für alle Fälle Stefanie“) gesehen.

Seit 2007 moderiert Ina Müller (zunächst im NDR-Fernsehen, danach in der ARD) ihre Late-Night-Show „Inas Nacht“. Im Jahr 2008 hat sie den Deutschen Fernsehpreis, 2009 den Deutschen Comedypreis und 2010 den Grimme-Preis erhalten. Hier gibt es alle Informationen zur Sendung.