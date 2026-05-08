Tödlicher Verkehrsunfall in Neuenfelde – wer kann Hinweise geben?

(ha). Heute Morgen ist es im Hamburger Stadtteil Neuenfelde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Linienbus gekommen, bei dem der Transporter-Fahrer tödliche Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfallteams (VUT/VD 2) zufolge befuhr der Fahrer (44) des Transporters den Neuenfelder Hauptdeich aus Finkenwerder kommend in Richtung Cranz. Im Bereich zwischen dem Neuenfelder Damm und dem Neuenfelder Fährweg stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Linienbus, besetzt mit einem Fahrer (52) und mehreren Fahrgästen, zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 44-jährige Transporter-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag wenig später noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Einige der Businsassinnen und -insassen, darunter auch Kinder, wurden durch die Kollision verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Das VU-Team nahm den Unfall vor Ort auf. Hierbei setzten die Beamtinnen und Beamten auch einen 3D-Scanner (LKA 38) ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von beteiligten Personen.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsmaßnahmen, die auch von Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen in ihrem Zuständigkeitsbereich unterstützt wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Verkehrsdirektion 4 geführt. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.