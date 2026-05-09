Der Hafengeburtstag zeigt beeindruckende Bühnenshows

(ha). Mit Ben Zucker, Santiano, DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, einem Weltrekordversuch und dem Hamburg Ballett erleben die Gäste beim 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG spektakuläre Abendshows auf der schwimmenden Elb-Bühne. Zusammen mit zahlreichen Open Air-Konzerten auf weiteren zehn Bühnen entlang der Elbe verwandelt sich der Hafen vom 8. bis 10. Mai in eine riesige Festivallandschaft.

Top-Shows auf schwimmender Elb-Bühne: Elbe in Concert

Seit gestern 19 Uhr werden kurze, eindrucksvolle Live-Sets – von Pop und Rock über Rap bis hin zu Shanty und Schlager performt. Für eine mitreißende Stimmung sorgen Santiano, Patrice, Oli.P, Fünf

Sterne Deluxe, Deine Freunde, Das Bo, Pohlmann, Daniel Sommer, Noah Kraus, Christoph

Sakwerda und De Tampentrekker. Außerdem erleben die Gäste einen besonderen Show-Auftritt

der Tanzcompagnie des international anerkannten Bundesjugendballetts. Elbe in Concert: Vom HHafen in die weite Welt! Am Sonnabend freuen sich die Gäste auf eine Show der Extraklasse. Los geht es ab 20 Uhr mit der Pre-Show als Warm-Up mit Edo Saiya, Moonkid, Baumgart und Dondon & Rrotzer. Ab 21 Uhr

folgen die Live-Auftritte von Ben Zucker, DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef,

Sierra Kidd und Jacob Fortyhands.

An diesem Abend schreibt Hamburg vielleicht Geschichte. Inmitten von Musik und Performances

beginnt ein ganz besonderer Moment: der Guinness World Record-Versuch. Die gigantische

schwimmende Bühne wird an diesem Abend offiziell vermessen. Mit Spannung blickt das Publikum

auf die Bühne, während geprüft wird, ob sie tatsächlich das ist, was viele längst ahnen: die größte

temporäre schwimmende Bühne der Welt. Die Entscheidung fällt noch am selben Abend – ein

einmaliger Augenblick voller Emotionen und Spannung.

Den krönenden Abschluss dieser beeindruckenden Show bildet um 22:45 Uhr das faszinierende

Feuerwerk, das im Einklang mit dem Sound von DJ Topic glitzernde Bilder in den Himmel malt und

die Gäste verzaubert.

An den Landungsbrücken Open Air: Vielfalt direkt am Wasser

Direkt vor dem Alten Elbtunnel wird der Platz an den Landungsbrücken zur Festivalbühne. Täglich

eröffnen Shantychöre wie der Altländer Shanty-Chor oder De Tampentrekker die Bühne. Am

Freitag dominieren Rock- und Tribute-Acts wie The Pretty Heartbreakers, die Toten Ärzte, Powerslave und Bon Scott, während am Samstag Indie- und Rock-Acts wie RAUM27 und LE

FLY für Stimmung sorgen. Der Sonntag bietet mit dem Kinderchor Tiny Wolves, dem

Akkordeonorchester Hamburg und der Kultband Boppin’B einen Mix für alle Generationen.

Heimathafen Hamburg: Rockmusik und Norden pur

Zwischen StrandPauli und Fischmarkt wird der Heimathafen Hamburg mit seiner Bühne zum

Hotspot für die lokale Musikszene. Shantychöre wie Möwenschiet oder die Blau-Weißen Jungs

eröffnen, während Acts wie Miu & Band, Nenad oder Great King Kate musikalische Vielfalt von Soul

bis Pop liefern. Ein besonderes Highlight ist am Freitag der „Dirty 30 on Stage“-Contest mit

regionalen Bands, dessen Gewinner die Bühne als Vorband rockt, bevor die ROCK ANTENNE

Hamburg Band den Abend mit grandiosen Rockklassikern krönt.

Bei der Einlaufparade zum Hafengeburtstag vor ein paar Jahren nahm auch die Alexander von Humboldt 2 teil. Archivfoto: FoTe-Press

Harbour Pride & Street Art Festival: Eine Community voller Energie und Vielfalt

Die Harbour Pride Bühne steht für Musik, Kunst und gelebte Vielfalt. Hier trifft queere Popkultur auf

Straßenkunst, Show und interaktive Formate und schafft einen Ort für Offenheit und Toleranz. Am

Freitag garantieren das Chaos Varieté mit Arne Leifson, Live-Acts sowie Drag- und DJ-Sets einen

abwechslungsreichen Auftakt. Der Samstag verbindet Varieté und Akrobatik, queeren Pop, das

Harbour Pride Race und die Kampagne von Hamburg Pride mit Drag-Show und DJ-Party. Am

Sonntag runden Magie, Live-Pop und der Sound von bosi M das Programm ab.

Harbour Beatz: Elektro-Vibes an der Waterkant

Direkt am Wasser wird Harbour Beatz zur Open-Air-Festivalbühne, an der elektronische Sounds

aus aller Welt festmachen. Am Freitag sorgen Marc Wiese mit Melodic House und Techno sowie

Lisa Cropp mit Latin- und Afro-House für den Auftakt. Am Samstag bringen Caro Vola, Doritos DJ

mit AfroTech & House sowie Dela Nesto mit Acid- und Disco-Sounds das Publikum in Bewegung.

Sonntag serviert Mirie Wonder einen Abschiedsgruß aus Deep House und Downtempo.

Liverpool City Region Festival: Den Sound einer Stadt entdecken

Das Liverpool City Region Festival zelebriert nicht nur das gemeinsame Erbe der Beatles, sondern

präsentiert den Gästen auch einen spannenden Einblick in die noch immer außergewöhnliche

Musikszene der Stadt. Top-Acts wie The Kowloons, Astles und Michael Aldag sorgen an allen

drei Tagen für Stimmung, während die Beatles Complete Cover Band den legendären Sound der

Beatles aufleben lässt.

Museumshafen Oevelgönne: Blues, Rock und maritime Sehnsucht

Im Museumshafen Oevelgönne trifft historische Kulisse auf Live-Acts mit norddeutschem Charme.

Am Freitag starten André Closius & Martin Friedenstab, bevor die Hamburger Kuddelmuddel Band

für Akkordeon-Action sorgt. Der Samstag bringt mit De Schutenschippers, Rossi & Offel und Rock

Pauli einen Mix aus maritimen Klängen und Rock auf die Bühne. Am Sonntag liefert Kabel-Jo

norddeutsche Sounds, bevor die Lucky Devils einen rockigen Schlusspunkt setzen.

HafenLounge am Holzhafen: Genuss mit bestem Ausblick

Zwischen Fischmarkt und Museumshafen Oevelgönne wartet mit der HafenLounge am Holzhafen

ein ruhiger Gegenpol zum Hafentrubel. Direkt an der Waterkant genießen die Gäste nicht nur

Cocktails und Streetfood, sondern auch internationale DJ-Sets mit entspannten Lounge-, Houseund Chillout-Sounds.

Altonaer Fischauktionshalle: Live-Musik in historischem Ambiente

Die Bühne in der Altonaer Fischauktionshalle verbindet Hafenhistorie mit lebendiger

Festivalatmosphäre. Von sutschen Klängen bis zu mitreißenden Rock- und Partysounds ist alles

dabei. Am Freitag spielen die Swinging Rocks, am Samstag übernimmt Valley, und am Sonntag

folgen Torpids und Crank It Up.

AIDA-Bühne: Saxophon-Sounds mit Elbblick

Direkt am Wasser sorgt die AIDA-Bühne an allen drei Tagen für sommerliche Festivalstimmung mit

bester Aussicht. Am Freitag treffen Pop-Sounds auf Live-Saxophon und kreieren entspannte

Sunset-Vibes. Am Samstag und Sonntag übernehmen elektronische Beats die Bühne und bringen

echtes Club-Feeling in den Hafen.