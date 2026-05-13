Ab in den Norden: Noch mehr Flüge von Hamburg nach Skandinavien

(ha). Mit zusätzlichen Verbindungen Richtung Norden erhalten Reisende künftig noch mehr Auswahl ab Hamburg. Norwegian nimmt ab heute die Strecke nach Stockholm auf und bereits seit dem 27. April verbindet Scandinavian Airlines (SAS) Hamburg nach einer längeren Pause wieder mit Oslo. Damit wird das Flugangebot in die skandinavischen Hauptstädte weiter gestärkt.

Norwegian fliegt zukünftig viermal wöchentlich von Hamburg nach Stockholm, jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags. Die Airline verbindet Hamburg bereits mit Oslo und baut auch diese Verbindung mit zwei zusätzlichen Flügen pro Woche weiter aus. Damit verdoppelt Norwegian ihre Kapazitäten ab Hamburg Airport im aktuellen Flugplan.

Bereits seit dem 27. April ist Scandinavian Airlines (SAS) wieder auf der Strecke von Hamburg nach Oslo unterwegs und sorgt auch damit für zusätzliche Auswahl für Reisende Richtung Norden. Die norwegische Hauptstadt wird zweimal wöchentlich angeflogen, jeweils montags und donnerstags. Darüber hinaus verbindet SAS Hamburg bereits mit Stockholm und Kopenhagen.