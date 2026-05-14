Sperrung der Köhlbrandbrücke bis zum 18. Mai 2026

(ha). Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten ist die Köhlbrandbrücke aktuell erneut voll gesperrt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. In diesen Tagen werden Sondierungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks im genannten Zeitraum erforderlich machen. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

Welches Accessoire zu welcher Ecke Hamburgs passt

Besonders im Gesicht entscheidet oft ein kleines Detail darüber, ob ein Auftritt eher streng, weich, kreativ, reduziert oder bewusst markant wirkt. Symbolfoto: ha/pexels/Samet Burak Dağlıoğlu

(ha). Hamburg wird oft über Wasser, Wetter und Architektur beschrieben. Mindestens genauso prägend ist aber die Art, wie Menschen sich im Stadtbild bewegen und zeigen. Zwischen Altbaufassaden, Bürovierteln, Schanzenstraßen, stilleren Wohnlagen und Hafenblicken entsteht ein sehr unterschiedliches Gefühl von Öffentlichkeit. Genau dort werden Accessoires interessant, weil sie weniger Platz brauchen als ein komplettes Outfit und trotzdem sofort wahrgenommen werden.

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