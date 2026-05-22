Überfall auf Gaststätte in Tonndorf: 3 Männer flüchtig

(ha). Vergangene Nacht haben drei Unbekannte eine Gaststätte im Hamburger Stadtteil Tonndorf überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betraten drei maskierte Männer die Lokalität und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen. Eine 51-jährige Mitarbeiterin händigte daraufhin die Kasse aus. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin mit ihrer Beute in Richtung Stein-Hardenberg-Straße.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme der mutmaßlichen Räuber, die wie folgt beschrieben werden:

– etwa 165 Zentimeter groß

– schwarz gekleidet

Einer von ihnen sprach akzentfreies Deutsch, ein anderer führte einen Baseballschläger mit sich. Das ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26) noch in der Nacht, die nun vom örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 154) weitergeführt werden und andauern.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.