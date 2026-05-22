Einspurige Verkehrsführung auf der Köhlbrandbrücke

(ha). Aktuell führt die Hamburg Port Authority (HPA) planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Köhlbrandbrücke durch. Da unter anderem witterungsbedingte Beeinträchtigungen eine planmäßige Durchführung der Arbeiten zeitweise verhindert haben, ist eine Anpassung des Bauzeitenplans erforderlich. Die einspurige Verkehrsführung verlängert sich um eine Woche.

Die Vollsperrung ist wie geplant von heute (Freitag, 22. Mai 2026, 21 Uhr bis zum kommenden Montag, (25. Mai 2026, 5 Uhr). Während dieser Zeit ist die Brücke für den gesamten Verkehr vollständig gesperrt. Eine Umleitung wird wie folgt ausgeschildert.

Fahrtrichtung Westen (Beschilderung U30):

Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße

Fahrtrichtung Osten (Beschilderung U40):

Finkenwerder Straße – Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm

Veränderte Zeiten für die einspurige Verkehrsführung:

Auf der Südseite im Gegenverkehr: Montag, 25. Mai 2026 (5:00 Uhr) bis Mittwoch, 27. Mai 2026 (20:00 Uhr)

Auf der Nordseite im Gegenverkehr: Mittwoch, 27. Mai 2026 (22:00 Uhr) bis Sonntag, 7. Juni 2026 (22:00 Uhr)

Alle Sperrtermine für die Köhlbrandbrücke im Jahr 2026 finden Sie auf der Website der HPA unter: Brücken und Schleusen (hamburg-port-authority.de).