Unvergessen: Schauspieler und Hamburgs Urgestein Jan Fedder

(mr). Vor sechs Jahren starb der beliebte Hamburger Schauspieler Jan Fedder im Alter von 64 Jahren. Er wurde am Abend des 30.12.2019 leblos in seiner Wohnung gefunden. Anläßlich seines Todestags stehen frische Blumen an seinem sehr gepflegten Grab auf dem Friedhof Ohlsdorf in Nähe der Kapelle 2.

Hamburg verlor im Dezember 2019 einen seiner größten Schauspieler. Jan Fedder war jahrelang in der TV-Serie „Großstadtrevier“ in der Rolle des Dirk Matthies zu sehen. Außerdem spielte er mit Peter Heinrich Brix in der Serie „Neues aus Büttenwarder“ die Hauprolle. Seine erste größere Rolle hatte Fedder 1981 in dem Film „Das Boot“. 1987 wirkte er in der Serie „Der Landarzt“ mit.

Fedder spielte auch in Verfilmungen nach Stoffen von Siegfried Lenz – unter anderem „Der Mann im Strom“. Im Kino war er 2009 in Fatih Akins Komödie Soul Kitchen zu sehen.

Buch „Tschüß, Jan“

(ha). Das Buch „Tschüß, Jan“ – Abschied von Jan Fedder. Es wurde von FoTe-Press herausgebracht. Die Begegnungen zwischen dem Autor und Volksschauspieler Jan Fedder sind in diesem Buch nachzulesen. Pressetermine beim „Großstadtrevier“ werden genauso thematisiert wie Termine auf dem „roten Teppich“. Das Buch umfasst 100 Seiten und beinhaltet unter anderem die Trauerfeier im Michel und seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg.

Jan Fedder gehörte zu den beliebtesten Schauspielern. Aber auch als Synchronsprecher machte er sich einen Namen. Bekannt wurde er durch die Darstellung norddeutscher Charaktere. Dazu zählt insbesondere die Rolle des Polizisten Dirk Matthies in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ und Kurt Brakelmann in „Neues aus Büttenwarder“. Als Pressefotograf und Journalist hatte der Autor dieses Buches mehrfach die Möglichkeit, auf Schauspieler Jan Fedder zu treffen. Einige dieser Begegnungen werden in diesem Buch erläutert – mit aussagekräftigen Fotos versehen. Seine Sprüche, seine Art, sein Leben in Hamburg. Auch der Abschied im Hamburger Michel wird in diesem Buch thematisiert. Übrigens: Jan Fedder liebte das Alte. Seine Oldtimer. Seinen alten Kiez. Deshalb gibt der Autor diesem Buch den veralteten Titel „Tschüß, Jan“ – anstatt „Tschüss“ oder „Tschüs“. Auch seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg wird vorgestellt.

Angaben zum Buch:

Taschenbuch: 100 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (Oktober 2020)

ISBN: 978-3-7526-2655-1. Es kostet 14,99 Euro und ist zu kaufen in jeder Buchhandlung, in Online-Shops und unter FoTe-Press.de/produkte.

Ein ähnliches Buch mit dem Titel „Abschied von Jan Fedder: Meine Begegnungen mit dem Volksschauspieler" gibt es bei Amazon zu kaufen.

ISBN: 979-8722460950, Preis: 22 Euro.

