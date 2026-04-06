Versuchter Mord? Streit zwischen jungen Männern eskaliert

(ha). Nachdem am Mittag des 3. April 2026 gegen 12.35 Uhr ein 23-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung lebensgefährlich verletzt worden war, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Heimfeld zunächst zu einem Streit zwischen dem 23-jährigen Bewohner und dem 27-jährigen Mann. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der 23-Jährige durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Im Anschluss flüchtete der Angreifer aus der Wohnung in zunächst unbekannte Richtung.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr transportierten den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei den 27-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof Harburg vorläufig fest.

Da der Mann leichte Verletzungen aufwies, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung unter polizeilicher Begleitung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (KIT) übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die nun durch die Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft (Abteilung für Kapitaldelikte) weitergeführt werden.

Der 27-jährige Deutsche soll nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden.

Aus dem Antiquariat Solder wird wieder das „Antiquariat Wilsberg“

Szenenfoto: Oliver Korittke (als Ekki Talkötter), Rita Russek (Kommissarin Anna Springer) und Leonard Lansink (Georg Wilsberg) stehen vor dem Antiquariat Wilsberg. Foto: FoTe Press

(mr/ha). Die Filmcrew des „Tatort“ (ARD) ist gerade abgezogen, da rückt schon die nächste Filmproduktionsfirma in Münster in Westfalen an: „Wilsberg“ (ZDF). Seit dem 30. März ist die TV-Produktion rund um die Frauenstraße zugange, um Szenen für zwei neue Filme der beliebten „Wilsberg“-Reihe mit den Arbeitstiteln „Gesellschaftsspiele“ und „Der fünffüßige Drache“ zu drehen. Die Filmbasis steht in Teilen auf einem Schulhof an der Jüdefelderstraße. Dort stehen mehrere Aufenthaltsmobile, Masken- und Kostümwagen, sowie ein Cateringwagen für die TV-Crew bereit. Mehrere Technik-Lkw aus den Bereichen Kamera, Ton und Licht parken unterdessen an der Straße Katthagen – nur wenige Meter vom Filmmotiv „Antiquariat Wilsberg“ entfernt. Nachdem zudem einige Innenaufnahmen gedreht werden, zieht das Filmteam auf die Straße. „Wir ziehen vors Haus“, ruft der Set-Aufnahmeleiter in die Runde. Sofort bauen Crew-Mitglieder mehrere Scheinwerfer ab, die vor dem Eckhaus an der Frauenstraße auf dem Bürgersteig aufgestellt stehen – mit mehreren Abschattern und Aufhellern versehen.

Das Filmset von „Wilsberg“ an der Frauenstraße in

Münster. Gut zu sehen: ein großer Aufheller.

Fotos: FoTe Press

Unzählige Schaulustige bleiben stehen und schauen sich die Filmarbeiten an. Ältere Menschen werden an die Zeiten der Filmarbeiten für die „Schwarzwaldklinik“, „Der Landarzt“ oder „Küstenwache“ erinnert – damals standen auch zahlreiche Fans dieser Serien an den verschiedenen Filmset, um ihren TV-Stars möglichst nah zu sein.

Damit sie allerdings nicht zu nahe ans Filmset kommen, stehen sechs Filmblockerinnen und -blocker bereit. Sie tragen gelbe oder orangefarbene Westen und halten nicht nur Schaulustige vom Filmset ab, sondern sperren auch den Straßenbereich für Radfahrer und Autofahrer während der Dreharbeiten. „Der Block ist zu. Bitte niemanden mehr druchlassen“, spricht der Aufnahmeleiter in sein Funksprechgerät. Ab diesem Moment ist die Frauenstraße gesperrt und die Filmarbeiten stehen unmittelbar bevor. „Wir kommen zur Ruhe und machen drehfertig“, ist die nächste Ansage. Eine Kamera-Assistentin bereitet die Filmklappe vor. Kameramann, Tonfilmmeister und Beleuchter machen sie bereit. Maskenbildnerinnen schauen sich die Darsteller ganz genau an, pudern Leonard Lansink, Oliver Korittke und Rita Russek ab. „Und Ruhe, bitte. Wir drehen!“, sagt der Set-Aufnahmeleiter. Ab jetzt laufen Kamera und Ton und es wird gedreht.

Leonard Lansink alias Georg Wilsberg am Filmset

der gleichnamigen Fernsehserie.

Worum geht es in den beiden neuen Fällen? In einer Drehstartmeldung des ZDF heißt es: In „Wilsberg – Gesellschaftsspiele“ hat Ekki Talkötter (Oliver Korittke) für Wilsberg (Leonard Lansink), Tessa (Patricia Meeden) und sich ein verlängertes Wochenende auf einem Campingplatz nahe Münster organisiert. Die scheinbar harmonische Campingplatz-Gemeinschaft wird jäh gestört, als Elektriker Henning Wennicke (Martin Brambach) nach einem Streit spurlos verschwindet. Als Hennings Wohnwagen in Flammen aufgeht, beginnt Privatdetektiv Wilsberg zu ermitteln.

Oliver Korittke alias Ekki Talkötter am Filmset

an der Frauenstraße in Münster.

In „Wilsberg – Der fünffüßige Drache“ ruft ein spektakulärer nächtlicher Einbruch in ein Münsteraner Museum Privatdetektiv Georg Wilsberg, Ekki Talkötter und Anna Springers Patentochter Merle (Janina Fautz) auf den Plan. Kurz darauf wird einer der Einbrecher ermordet aufgefunden. Während Kriminalhauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) und ihr Kollege Overbeck (Roland Jankowsky) einen Mord unter Dieben vermuten, stößt Wilsberg auf Hinweise für ein persönliches Motiv.

Mehrere Schaulustige und Fans der Serie

„Wilsberg“ stehen am Filmset und schauen

sich die Filmarbeiten aus der Nähe an.

Unter der Regie von Philipp Osthus spielen in weiteren Rollen Vittorio Alfieri, Sarah Alles-Shahkarami, Florian Panzner, Jasmin Schwiers, Stefan Haschke, Andreas Merker, Marie Hacke, Yilmaz Bayraktar, Patrick Joswig, Laura Thomas, Julia Hartmann, Arndt Schwering-Sohnrey, Nick Julius Schuck und andere. Es produziert Warner Bros. ITVP Deutschland, Carina Hackemann.

Noch bis zum 10. April wird in Münster gedreht. Danach zieht das Filmteam wieder zurück nach Köln und Umgebung, um weitere Aufnahmen zu machen. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest.