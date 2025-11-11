(ha). Die Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt Hamburg sind zusammen mit ihren Angehörigen in das Rathaus eingeladen. Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, spricht anlässlich der achten Einbürgerungsfeier in diesem Jahr ein Grußwort.

Im Anschluss übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten durch den Unterstufenchor des Gymnasium Lohbrügge unter der Leitung von Hannah-Malaika Gasirabo und der musikalischen Gesamtleitung von Christina Moser. Zum Abschluss der Feier singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Der Termin findet statt am kommenden Freitag, dem 14. November 2025, 16 Uhr im Hamburger Rathaus. Die Hamburger Tradition der mehrmals jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern begann im Jahr 2006 und ruhte ausschließlich während der Corona-Pandemie.