(mr). Schwerer Unfall am heutigen Abend an der U-Bahn-Haltestelle am Gänsemarkt: eine ältere Frau blieb mit ihrem Rollator aus noch unbekannten Gründen zwischen Bahnsteig und U-Bahn hängen und wurde vom Zug mitgeschleift. Tragisch: Angehörige wurden Zeugen der Tragödie. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Nach Augenzeugen soll der Unfall beim Ein- oder Aussteigen passiert sein. Die genauen Umstände werden aktuell von der Polizei ermittelt. Dazu werden Videos aus den Überwachungskameras am U-Bahnhof gesichtet. Zum Alter der Frau kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Dramatischer Unfall am Gänsemarkt: Ehemann wird Zeuge des Unfalls

Sofort rückten Notarzt- und Rettungswagen sowie ein Löschzug der Feuerwehr zum Unglücksort aus. Auch die Polizei war mit mehreren Sreifenwagen vor Ort. Die U-Bahn der Linie 2 wurde zwischen Messehallen und Jungfernstieg für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Offenbar war der Ehemann und eine Freundin dabei und wurden Zeugen der Tragödie. Die Angehörigen wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut werden.