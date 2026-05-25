8 Verletzte bei Feuer auf einem Frachtschiff im Hamburger Hafen

(ha). Am Samstagnachmittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Rauchentwicklung auf einem etwa 90 Meter langen Frachtschiff am Grevenhofkai im Bereich des Kuhwerderhafens gemeldet.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Heckbereich des Schiffes sichtbar. Die Schiffsbesatzung hatte zu diesem Zeitpunkt bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass es im Lagerbereich des Schiffes zu einem Brand gekommen war.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen umfassenden Löschangriff mit mehreren Strahlrohren unter Atemschutz ein. Parallel wurden mehrere Einsatzabschnitte für Brandbekämpfung, Rettungsdienst und Logistik eingerichtet. Der Einsatzleiter erhöhte das Alarmstichwort, sodass ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurde. Die Wasserversorgung erfolgte unter anderem über das Feuerlöschboot „Branddirektor Westphal“. Zusätzlich wurden Taucher zur Eigensicherung der Einsatzkräfte bereitgestellt.

Insgesamt wurden acht Personen schwer verletzt. Sieben von ihnen wurden durch den Rettungsdienst Hamburg in umliegende Krankenhäuser transportiert. Darunter ein Feuerwehrangehöriger der sich bei den Löschmaßnahmen schwer verletzte. Eine Person verblieb nach notärztlicher Behandlung an der Einsatzstelle.

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung fanden umfangreiche Nachlöscharbeiten und Kontrollen des Brandbereiches statt. Die abschließenden Messungen ergaben keine kritischen Temperaturen mehr im betroffenen Bereich. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg mit etwa 80 Einsatzkräften etwa drei Stunden im Einsatz.