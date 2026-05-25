Sexuelle Belästigung in fahrender S-Bahn: Festnahme durch Bundespolizei

(ha). Nach jetzigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll am 24. Mai 2026 gegen 00:03 Uhr ein Mann (28) eine Frau (20) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S3 auf der Strecke Jungfernstieg Richtung Elbbrücken sexuell belästigt haben.

Der deutsche Staatsangehörige soll die Geschädigte in der S-Bahn kurz nach Abfahrt am S-Bahnhof Jungfernstieg am Gesäß angefasst und gezielt zugegriffen haben. Zeugen bekamen die Situation mit und alarmierten die Bundespolizei. Die betroffene S-Bahn konnte im S-Bahnhof Elbbrücken durch die Bundespolizei angehalten werden. In der S-Bahn konnten zwei Zeugen sowie die Geschädigte, die auf Grund des Vorfalls weinte, ermittelt werden. Die 20-jährige Geschädigte stellte Strafantrag gegen den Tatverdächtigen.

Der Tatverdächtige konnte ebenfalls durch die Bundespolizei in der S-Bahn angetroffen werden. Er verweigerte jegliche Aussage zum Tatvorwurf. Der Beschuldigte musste nach Durchführung von bundespolizeilichen Maßnahmen mit einem Platzverweis wieder entlassen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren (Belästigung auf sexueller Basis) wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg wird im Nachgang Kontakt zu der Geschädigten herstellen.

Wikipedia-Bus kommt nach Hamburg – zum 25. Geburtstag

(ha/ds). Die Wikipedia ist mit über 65 Millionen Artikeln in mehr als 340 Sprachen die größte freie Wissenssammlung der Welt. Gerade in Zeiten zunehmender Desinformation im Netz ist sie der zentrale Ort für verlässliches und von Menschen geprüftes Wissen. Zum 25. Geburtstag der Wikipedia tourt der Wikipedia-Bus durch Deutschland. Nach den erfolgreichen Stationen in Leipzig, Stuttgart und Münster legt der Bus am 30. Mai von 11 bis 17 Uhr am Hühnerposten in Hamburg seinen nächsten Stopp ein. Unterstützt wird der Stopp von den Bücherhallen Hamburg. Wikimedia Deutschland lädt gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus der Wikipedia-Community aus Hamburg dazu ein, vor Ort mehr über die größte freie Wissenssammlung der Welt zu erfahren.

Wikipedia hautnah erleben: So entstehen Artikel

Am Bus können Besucher*innen mit ehrenamtlichen Wikipedia-Aktiven ins Gespräch kommen, erleben, wie Artikel bearbeitet werden, und es selbst ausprobieren. Gleichzeitig beantworten Mitarbeitende von Wikimedia Deutschland Fragen rund um den freien Zugang zu Wissen, Mitmach-Möglichkeiten und das Engagement des Vereins.

Wikipedia, KI und Desinformation – wie entsteht verlässliches Wissen?

Neben Einblicken in die Arbeit der Wikipedia-Community aus Hamburg besteht auch die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen wie „KI und Wikipedia“ oder den Einfluss von Desinformation auszutauschen. Wie ist Wikipedia gegen Manipulation und Falschinformation gewappnet? Wie wirkt sich generative KI auf die Online-Enzyklopädie sowie auf die Erstellung, Prüfung und Verlässlichkeit von Wissen aus?

Die Bustour ist Teil der bundesweiten Feierlichkeiten zum Wikipedia-Jubiläum. Ziel ist es, die Menschen hinter der Enzyklopädie sichtbar zu machen, zu zeigen, wie Wikipedia funktioniert, und neue Interessierte für das Mitmachen zu gewinnen.

Meinung: Auch die Hamburger Allgemeine Rundschau hatte eine Zeit lang einen eigenen Eintrag bei Wikipedia. Aber offenbar sind die Hürden, einen Artikel dauerhaft veröffentlicht zu bekommen, sehr hoch. Schade.Warum bekommt nicht jede Zeitung, Magazin und Zeitschrift einen eigenen Eintrag? Unsere Mitbewerber wie beispielsweise Hamburger Abendblatt, Hamburger Morgenpost, Welt, Bild oder die Bergedorfer Zeitung sind mit jeweils einem eigenen Eintrag vertreten. Ebenfalls schade: der raue Ton unter den ehrenamtlich Arbeitenden. Durch die Mitarbeit in Portalen und Projekten können neue Autoreninnen und Autoren schnell mit anderen in Kontakt kommen. Und ja: die meisten Wikipedianerer sind freundlich. Allerdings sollten Neulinge darauf vorbereitet sein, dass bei Wikipedia manchmal ein rauher Ton herrscht. Auf den Diskussionsseiten geht es oft heiß her, und vor allem unerfahrene Autoren/-innen müssen damit rechnen, dass neu angelegte Artikel wieder gelöscht oder Änderungen wieder rückgängig gemacht werden. Wer Kritik nicht persönlich nimmt, sich von Rückschlägen nicht abschrecken lässt und ansonsten die Wikipedia-Richtlinien beachtet, wird aber bei der Online-Enzyklopädie ein interessantes Hobby finden.

Hamburg erhöht Parkgebühren drastisch! Grund: Inflationsentwicklung

Hamburgs Autofahrer zahlen kräftig an den Parkautomaten. Foto: FoTe Press

(ha/ds). Autofahren wird immer unattraktiver. Die Stadt Hamburg lässt immer mehr Parkplätze im öffentlichen Raum verschwinden – warum eigentlich? Ist es nicht das Ziel, dass die Menschen auf E-Autos umsteigen? Dann ist doch die Anzahl an Parkflächen immer noch relevant! Aber Hamburgs Politiker machen öfter etwas, was „normale Menschen“ nicht verstehen. Als ob das nicht schon allein ein großes Problem für Autofahrer darstellt, passt die Stadt Hamburg nun auch noch die Parkgebühren dratsisch an!

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

– Anzeige –