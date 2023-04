(ha). Durch einen Zeugenhinweis haben Polizeibeamte gestern Abend (23. April) in Steilshoop einen

22-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll gemeinsam mit drei noch unbekannten Komplizen versucht haben, unter anderem Kabelstränge von einem Firmengelände zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 31-jähriger Anwohner an der Schmachthäger Straße alarmierte die Polizei, nachdem er die vier Männer dabei beobachtet hatte, wie diese sogenannte Server-Batterien und Kabelstränge in einen weißen Ford Transit geladen hatten. Wenig später eintreffenden Einsatzkräften gelang es, den 22 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen noch am Tatort vorläufig festzunehmen. Seine drei männlichen Komplizen, die einheitlich als

circa 170 bis 175 cm groß

südosteuropäisch wirkend

kurze dunkle Haare

beschrieben wurden, flüchteten über den rückwärtigen Bereich in Richtung Bossardstraße. Darüber hinaus konnte der Zeuge die Beschreibung der Unbekannten wie folgt ergänzen:

Täter 1:

trug hellgraue Oberbekleidung, eine hellgraue Jogginghose, eine

orange Warnweste, schwarze Schuhe mit roten Applikationen, ein

schwarzes Cap und schwarze Handschuhe

Täter 2:

bekleidet mit einem türkisen Hoodie, einer schwarzen Hose,

schwarzen Schuhen und einem schwarzen Cap

Täter 3:

trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Hose, schwarze

Schuhe, ein schwarzes Cap sowie eine silberne Halskette

Den Ford, an dem offenbar zuvor entwendete Kennzeichen angebracht waren, sowie weitere mögliche Beweismittel stellten die Polizisten sicher. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung einer

erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen entlassen. Die zwischenzeitlich vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 141) übernommenen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die gestern Abend rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Täter auf ihrer Flucht gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden.