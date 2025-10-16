(mr). Auch am Wochenende wird gearbeitet: am vergangenen Sonnabend machte das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ (donnerstag um 19.25 Uhr im ZDF) am beliebten Drehort an der Kehrwiederspitze zahlreiche Aufnahmen.

Bereits um 9 Uhr wurden einige E-Shots produziert: Komparsen liefen kreuz und quer über den Parkplatz und vor dem Eingang des historischen Gebäudes, in dem sich heute eine Außenstelle der Wasserschutzpolizei befindet.

Gegen 9.40 Uhr kamen dann auch Schauspieler hinzu: Marc Barthel, Rhea Harder-Vennewald, Matthias Schloo, Lilli Hollunder und Sanna Englund. Teils in Dienstuniform, teils in privaten Klamotten standen die Schauspieler bis etwa 17.30 Uhr vor den TV-Kameras. Ein seltenes Unterfangen: vier uniformierte Schauspieler liefen dabei in Formation nebeneinander einmal quer über den Parkplatz. So entstand unser Aufmacherfoto für diesen Artikel.

Sanna Englund und Rhea

Harder-Vennewald am Set

von „Notruf Hafenkante“ an

der Kehrwiederpitze.

Viele Schaulustige blieben am Drehort stehen und schauten sich die Filmarbeiten an. Einige von ihnen machten Erinnerungsfotos von den Filmarbeiten. Immer wieder war zu hören: „Man, ist das interessant. Wie oft so eine Szene gedreht werden muss, bis die Regie zufrieden ist…!“

Zum Abschluss der Dreharbeiten wurden eine Streifenfahrt gedreht: Sanna Englund und Matthias Schloo fuhren mit einem TV-Dienstwagen durch Teile der Speicherstadt und HafenCity. Gegen 17.30 Uhr war Drehschluss.

In Hamburg und Umgebung entstehen aktuell 24 neue Folgen der 20. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Zejhun Demirov, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Gerit Kling, Tino Führer, Manuela Wisbeck, Fabian Harloff, Hanife Sylejmani und anderen. Im Mittelpunkt “ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme miteinbezogen ist. Die Verbindung von polizeilichen und medizinischen Fällen ermöglicht es, Geschichten mit Spannung und tragischem Tiefgang zu erzählen. Verbrechen und Schicksalsschläge liegen in diesem Serienhybrid eng beieinander.

Das Filmteam von „Notruf Hafenkante“: Mitarbeiter aus den Bereichen Licht, Kamera, Ton und Kostüm stehen bereit. Gefilmt werden gerade Marc Barthel, Lilli Hollunder, Rhea Harder-Vennewald und Matthias Schloo. Sie alle stehen in der Mitte des Bildes. Ganz hinten agieren uniformierte Komparsen.

Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH, Hamburg (Produzentin: Annett Neukirchen, Producerinnen: Martina Lebküchner, Magda Schippmann, Producer: Daniel Steyer). Die Redaktion im ZDF haben Heike Lagé und Alexander Tung.

„Und Ruhe, bitte. Wir drehen…!“

Am Rande der Dreharbeiten, die in diesem Jahr zum letzten Mal an der Kehrwiederspitze erfolgten, kam es zu einem Zwischenfall auf einer umliegenden Brücke. Ein Mountainbike-Fahrer schob sein Gefährt auf das Brückengeländer der Niederbaumbrücke West. Oben angekommen, warf der junge Mann einen Blick auf sein Smartphone. Offenbar hat er damit seine am Fahrradhelm befindliche Kamera eingeschaltet und die Aufnahme aktiviert. Dann fuhr der Radfahrer das Brückengeländer herunter. Unten warteten bereits seine Freunde und gaben ihm Five per Handschlag. Viele Passanten schüttelten nur den Kopf. Das Problem: der junge Mann hat nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt (ein Fahrradhelm nützt bei der Höhe gar nichts!“, sondern auch das der vielen Passanten, die unterhalb des Brückentores entlang liefen. Es hätte viele Schwerverletzte oder gar Tote geben können.

Unfassbar: diese junge Mann steht auf dem

Torbogen der Nieerbaumbrücke West unweit

der Kehrwiederspitze.

