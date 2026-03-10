Frau stürzt mit Fahrrad: zwei „Pfefferkörner“ sind zur Stelle

(mr). „Block bitte zu“, sagt der Aufnahmeleiter zu einem Sicherheitsmitarbeiter, der just in diesem Moment eine Bake auf den Neuländer Elbdeich schiebt und die Straße sperrt. „Wir gehen bitte auf Anfang und wollen drehen“, ergänzt der Aufnahmeleiter. Etwa 15 Crewmitglieder der beliebten Kinderserie „Die Pfefferkörner“ (ARD) stehen am Filmset im Stadtteil Neuland bereit. Mitarbeiter aus den Bereichen Kamera, Licht, Ton, Maske und Kostüm beginnen jetzt ihre Arbeit: „Und bitte!“. Gedrehte Szene: Zwei Kinder fahren mit dem Fahrrad einen Teil des Neuländer Elbdeichs entlang. Dann sehen sie eine Frau (gespielt von Natalya Bogdanis in der Rolle Alina Kowal) auf der Straße liegen, die offenbar mit ihrem Fahrrad gestürzt ist. Die Vorderradfelge ist stark verbogen. Die beiden Kinder sind nicht irgendwer – sie sind zwei „Pfefferkörner“. Dabei handelt es sich regelmäßig um fünf Freunde, die sich nach der Schule treffen und als Nachwuchsdetektive der Polizei helfen. Sie treffen sich häufig in ihrem Hauptquartier („HQ“) auf einem Dachboden am Sandtorkai in der historischen Speicherstadt.

Das Fahrrad ist schwer beschädigt, die Radfahrerin ist

ansprechbar. Zwei „Pfefferkörner“ kümmen sich um die Frau.

Der Junge und das Mädchen steigen in Windeseile von ihren Rädern, laufen zur am Boden liegenden Frau und beugen sich zu ihr runter und helfen ihr wieder auf die Beine. Gemeinsam gehen zu einer Sitzbank an der nahegelegenen Bushaltestelle in Höhe Neuländer Elbdeich 174.

Für die Dauer der Filmarbeiten ist der Neuländer Elbdeich für mehrere Minuten gesperrt, damit die Filmcrew ungestört und gefahrlos drehen kann. Wie die Filmklappe belegt, wird aktuell die 289ste Folge gedreht. Regie führt Andrea Katzenberger.

Übrigens: Ab dem 21. März wird die bereits abgedrehte 22. Staffel in der ARD ausgestrahlt. Wie die Sendeanstalt mitteilt, erhält die Kinderserie ab dieser Staffel eine modernisierte Version ihres Titelsongs. Die Kultzeilen „Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher – Wir schlagen die Ganoven in die Flucht!!“ erklingen ab dem 21. März in einem zeitgemäßen musikalischen Arrangement. Gesungen wird die Titelmelodie von Nina Chuba – und das ist kein Zufall: Die erfolgreiche Musikerin war selbst als Marie in der dritten Generation der Pfefferkörner (2008/2009) dabei.

Der ursprüngliche Song wurde 1999 zum Start der Kinderserie von Mario Schneider komponiert. Der Text stammt von Valentin Meindorfer. Bislang existierten nach Angaben der ARD vier verschiedene Versionen, die alle nah am Original blieben und ebenfalls von Schneider arrangiert wurden. Die aktuelle Neuinterpretation modernisiert das bekannte Pfefferkörner-Motiv mit minimalen Textänderungen, während der charakteristische Refrain erhalten bleibt und die Serie an ihrem unverwechselbaren Erkennungszeichen festhält.

Wann genau die in Hamburg-Neuland gedrehte Fahrradszene zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.