(mr). Auf einem Betriebshof an der Sorbenstraße (Hamburg-Hamm) klettert eine junge Frau mit einem Rucksack bepackt auf einem Baugerüst herum. Das Gerüst befindet sich direkt an der Kaimauer des Südkanals, einem Ausläufer der Bille. Sie klettert über einen Zaun, überwindet eine Leiter und bugsiert sich auf das Dach eines Betriebsgebäudes. Sie sieht zwei Streifenwagen der Polizei anrücken. Mit eingeschaltetem Blaulicht fahren sie auf das Betriebsgelände. Noch in letzter Sekunde kann die Frau einen Gegenstand aus ihrem Rucksack holen und ihn an einem Bagger verstecken.

Die junge Frau wird von zwei Polizisten befragt.

Polizisten steigen aus. Im Peterwagen 21/2 sitzen Franziska Jung (gespielt von Rhea Harder-Vennewald) und Nick Brandt (Raul Richter). „Halt, stehen bleiben. Polizei“, ruft Polizist Brandt. Zusammen mit seiner Kollegin Jung und zwei weiteren Beamten rennen sie der Frau hinterher. „Danke, Aus!“, ist auf einmal zu hören. Es ist Regisseur Oren Schmuckler.

Es sind Dreharbeiten für eine neue Folge der beliebten TV-Serie „Notruf Hafenkante“ (ZDF). Aktuell entstehen in Hamburg und Umgebung 25 neue Folgen der 17. Staffel. Als Hauptdarsteller stehen Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Marc Barthel, Aysha Joy Samuel, Hannes Hellmann, Harald Maack, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel und Manuela Wisbeck vor der Kamera. Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH.

Die Polizisten steigen aus und rennen der Frau hinterher. Fotos: FoTe Press

Beim Dreh an der Sorbenstraße kommt es am Ende zu einer Festnahme. Mehr wird nicht verraten. Ausgestrahlt werden die jetzt gedrehten Folgen voaussichtlich im Herbst dieses Jahres.