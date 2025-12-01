Ochsenwerder Segelclub dient als TV-Kulisse für „Weihnachten in Sommerby“

(mr/ha). Gut versteckt auf dem Gelände des Ochsenwerder Segelclubs am Moorfleeter Deich 408 entsteht in diesen Tagen ein Teil eines Familienfilms für die ARD: nach dem erfolgreichen ersten Teil „Ein Sommer in Sommerby“ wird das Winterbuch verfilmt.

Eine TV-Kamera (links im Bild) filmt die

beiden Kinderdarsteller Helene Salame

(Rolle DILARA) und Samuel Muller (Rolle

MATS). Fotos: FoTe Press

In einer Drehstartmeldung des Südwestrundfunks (SWR) heißt es zu Dreharbeiten: Es wird heimelig an der Schlei, denn „Weihnachten in Sommerby” steht an. Die Geschwister Martha, Mikkel und Mats haben sich gewünscht, das Weihnachtsfest bei ihrer verschroben-liebenswerten Oma zu verbringen. Doch dann wird erstmal alles anders als erhofft … Mit „Weihnachten in Sommerby“ verfilmen SWR, NDR und Radio Bremen den dritten Teil der Sommerby-Buchreihe von Kirsten Boie für die ARD, Teile des zweiten Romans fließen ebenfalls mit ein. Die Dreharbeiten dauern noch bis Mitte Dezember an. Die Ausstrahlung im Ersten und in der ARD Mediathek ist für Weihnachten 2026 geplant.

Von links oben: Mia Spengler (Regie), Hanife

Sylejmani (Rolle AYLIN), Konstantin Riesen (Rolle

ENES), Lotta Herzog (Rolle MARTHA), Johanna

Gastdorf (Rolle OMA INGE), Christiane Buchmann

(Kamera). Unten von links: Helene Salame (Rolle DILARA),

Samuel Muller (Rolle MATS), Gregory Richters

(Rolle MIKKEL). Foto: SWR Medien/Wüste Medien/Tatjana Balzer-Riesen

Ein Sehnsuchts-Wunsch von Martha (Lotta Herzog), Mikkel (Gregory Richters) und Mats (Samuel Muller) geht in Erfüllung: Sie feiern Weihnachten in Sommerby. Gemeinsam reisen sie zu Oma Inge (Johanna Gastdorf), die Eltern (Katrin Wichmann und Denis Moschitto) wollen kurz vor Weihnachten nachkommen. Doch dann ist alles anders als gedacht: In Sommerby ist es nass und kalt und Oma Inges Haus kein bisschen weihnachtlich dekoriert. Stattdessen gibt es viel zu tun: Mikkel muss sehen, wie er Hühnern und Mardern gerecht wird, Mats sein Geheimnis mit Dilara (Helene Salame) schützen und Martha erfährt das erste Mal ein Gefühl von Eifersucht. Außerdem müssen alle mithelfen, die „Schnasselbude”, Café und Treffpunkt der Region, zu retten. Denn das Zuhause von Enes (Konstantin Riesen), Dilara und Aylin (Hanife Sylejmani) soll einem Bauprojekt weichen. Doch dann tobt ein Sturm über der Schlei und der Strom fällt aus. Was nach spannendem Abenteuer klingt, wird zunehmend ernst: Die Demo zur Rettung der „Schnasselbude” muss abgesagt werden und ob die Eltern von Martha, Mikkel und Mats es schaffen, bis Heiligabend bei Oma Inge zu sein, ist fraglich. Zum Glück rücken in Sommerby alle zusammen und helfen einander. Und so schleicht sich nach und nach das Weihnachtsgefühl auch in Oma Inges Haus ein.

Über die Produktion

„Weihnachten in Sommerby“ (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wird von Björn Vosgerau und Levin Hübner von der Wüste Medien GmbH produziert. Das Drehbuch nach dem Roman von Kirsten Boie schrieb Catharina Junk. Regie führt Mia Spengler. Neben den schon Genannten gehören unter anderem Odine Johne (Maklerin Christin Ernst), Arazay Zink-Campus (Rike) und Gina Haller (Reporterin Nia Dallo) zum Ensemble. Die Redaktion haben Lene Neckel (SWR), Sandra Le Blanc-Marissal (NDR) und Lina Kokaly (Radio Bremen). Wann der Film zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.

Das Filmteam macht Aufnahmen am Ufer der Dove-Elbe.