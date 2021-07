(ha). Das Theater Lichtermeer kommt am 17. und 18. Juli 2021 im Rahmen seiner Open-Air-Musical-Saison 2021 nach Hamburg und präsentiert als Highlight in Bergedorf auf dem Frascatiplatz den Klassiker „Romeo und Julia“ in einer spannenden und völlig neuen Inszenierung. Hier trifft „The Greatest Showman“ auf „Moulin Rouge“. Zudem werden noch zwei Kinderstücke gespielt.

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“ – steht schon in der Bibel geschrieben. Kultur, Unterhaltung und Sport sind auch wesentliche Bestandteile unseres Lebens. Diese sind durch die Corona-Pandemie fast völlig zum Erliegen gekommen. Aber damit ist jetzt Schluss, denn der günstige Verlauf der Infektionszahlen erlaubt wieder Open-Air-Veranstaltungen. Natürlich unter strengen Auflagen, aber das Theater Lichtermeer hat ein Hygiene-Konzept erarbeitet, welches diese Auflagen erfüllt und allen einen sicheren Besuch der Veranstaltungen ermöglicht. Und so heißt es am 17. Juli in Hamburg auf dem Frascatiplatz in Bergedorf – Vorhang auf für die neue Musical-Inszenierung von „Romeo und Julia“.

