Sexualdelikt in Horn: wer hat etwas gesehen?

(ha). Nachdem es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (8. März) gegen 4.20 Uhr durch einen noch Unbekannten im Stadtteil Horn zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen ist, sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge war der Mann der 29-Jährigen bereits vom U-Bahnhof Legienstraße durch den Vierbergen Park gefolgt. Dort griff er sie unvermittelt an und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Die Frau setzte sich zur Wehr, sodass der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die 29-Jährige blieb durch die Attacke unverletzt und beschrieb den Angreifer später wie folgt:

– etwa 30 bis 35 Jahre alt

– 170 bis 180 Zentimeter groß

– schlanke Statur

– kurzes, blondes Haar

– bekleidet mit einem hellen Jogginganzug

Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Trauzimmer im Standesamt Bergedorf: Frisch renoviert und fest im Haus im Park verankert

(ha). Das Standesamt des Bezirksamts Bergedorf ist nach dem Umzug im Frühjahr 2024 nun dauerhaft am Standort im Haus im Park (zu finden im Gräpelweg 8, 21029 Hamburg) ansässig. Als Bekenntnis zum neuen Standort wurde das Trauzimmer Anfang dieses Jahres umfassend renoviert.

Das Trauzimmer wurde im Rahmen der Renovierung grundlegend modernisiert. Helle Farben, ein Boden in Holzoptik und eine Akzentwand mit Pflanzenmuster sorgen für ein wohliges Ambiente an einem der wichtigsten Tage eines Brautpaares. Das Trauzimmer bietet Platz für bis zu 40 Gäste und ermöglicht damit auch größere Gesellschaften einen feierlichen Rahmen. Zudem ist das Trauzimmer im Haus im Park barrierefrei zugänglich.

Ausschlaggebend für die Entscheidung, das Standesamt dauerhaft im Haus im Park zu verankern, waren die positiven Rückmeldungen von Paaren und Gästen auf die neuen Räumlichkeiten. Sie haben gezeigt, dass der neue Standort einen modernen und ansprechenden Rahmen für Trauungen bietet.

Trauungen finden donnerstags, freitags und in der Regel einmal monatlich auch samstags statt. Paare können ihren Wunschtermin im Rahmen der Anmeldung der Eheschließung reservieren, frühestens sechs Monate im Voraus.

Der Umzug erfolgte im Rahmen der Sanierung der historischen Standesamtsgebäude an der Wentorfer Straße 30. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird es weiterhin als Verwaltungsgebäude genutzt.

Das Haus im Park vereint verschiedene Angebote aus den Bereichen Gesundheit, Begegnung, Kultur und Gastronomie unter einem Dach und bietet damit einen vielseitigen Rahmen für standesamtliche Trauungen.

Hinweis für Redaktionen: Bildmaterial des renovierten Trauzimmers stellen wir gerne auf Anfrage bereit.