(mr). “Ist das etwa Dr. Nice? Toll, dass ihr wieder bei uns dreht”, sagt eine Radfahrerin zu einem Blocker, der aufgrund von Filmarbeiten einen Teilbereich am Harniskai sperrt und Fußgänger, Radfahrer und Autos an deren Weiterfahrt hindert. Das Drehteam von “Dr. Nice” (ZDF) ist wieder in der Fördestadt unterwegs, um sechs neue Teile mit einer Länge von jeweils etwa 90 Minuten zu produzieren. Zwar laufen die TV-Arbeiten für die vierte Staffel bereits seit April – aber bislang war das etwa 30-köpfige Filmteam in Berlin zugange. Bis Anfang Juli hält sich die Crew im Norden Schleswig-Holsteins auf. “14/38/2 die Zweite”, ruft eine Assistentin und schlägt die Klappe, gleich danach ruft Regisseur Holger Haase: “Und Bitte!” Am Set vor einem Gebäude am Harniskai 13 steigt Schauspieler Nicholas Reincke in einen schwarzen Geländewagen und spricht mit Schauspieler Patrick Kalupa, der in der Reihe eine der Hauptrollen verkörpert. Bei den TV-Arbeiten handelt es sich um die Fortsetzung der Reihe mit Patrick Kalupa, Josefine Preuß und Maximilian Grill in den Hauptrollen.

Patrick Kalupa ist einer der

Hauptdarsteller von „Dr. Nice“.

Fotos: FoTe Press

“Sechs neue ungewöhnliche Fälle fordern das medizinische Gespür von Doktor Moritz Neiss, alias Nice, heraus. Dabei wird der ehemalige Star-Chirurg mit Ecken und Kanten von Arzthelferin Charlie gespielt von Josefine Preuss unterstützt, die auch Co-Elternteil seiner Tochter ist”, teilt Lisa Miller, Sprecherin des ZDF mit und ergänzt: “Im Klinikum Flensburg geht Nice gemeinsam mit seinem Lieblingsfeind und Erzrivalen Doktor Schmidtke gespielt von Maximilian Grill wieder mysteriösen Symptomen und Krankheitsbildern auf den Grund, während Nice weiterhin versucht, sein turbulentes Privatleben in den Griff zu bekommen.”

In weiteren Rollen spielen Brigitte Zeh, Maj Borchardt, Bruno F. Apitz, Hedi Kriegeskotte, Ben Ole Knobbe, Idil Üner, Teresa Rizos, Marc Zwinc, Bruno F. Apitz und Hannes Jaenicke. Neu dabei ist Tanja Schleiff in der Rolle der Dorf-Pastorin. Regie führen Holger Haase und Laura Thies. „Dr. Nice“ ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Dreamtool Entertainment GmbH. Nach einer kurzen Sommerpause gehen die Filmarbeiten mit dem zweiten Block ab Mitte August bis Mitte November 2025 weiter. Sendetermine für die neuen sechs Folgen stehen noch nicht fest. Fans von “Dr. Nice” sollten also in diesen Tagen ihre Augen aufmachen, um ein Autogrammoder Selfie zu erhaschen. Kommenden Donnerstag und Freitag macht das Filmteam am Schausender Weg in Glücksburg ihre Aufnahmen. “Wir drehen im Garten auf einem Privatgrundstück. Da gibt es nichts zu sehen”, sagt Producerin Sibylle Illner am Filmset.

Nicholas Reincke sitzt im Wagen und

unterhält sich mit Patrick Kalupa.

Neben Flensburg und Glücksburg steht natürlich auch wieder Wassersleben im Mittelpunkt der Filmarbeiten. Dort nutzt die Produktionsfirma ein Hotel als Kulisse, in dem Dr. Moritz Neiss und weitere Charaktere während der Dreharbeiten untergebracht sind.

Während einer technischen

Umbaupause tuscheln die

beiden Darsteller Nicholas

Reincke und Patrick Kalupa.