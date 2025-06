(ha). Polizeibeamtinnen und -beamte haben am verganegenen Sonnabend auf St. Georg drei Männer vorläufig festgenommen, die verdächtig sind, einen Wohnungseinbruch begangen zu haben. Der 42-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte bei der Heimkehr, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war. Neben Wertgegenständen stellte er den Diebstahl seiner Geldbörse mit einem ortbaren Airtag fest.

Der 42-Jährige meldete sich darauf bei der Polizei und verfolgte mit den Einsatzkräften des örtlich zuständigen Polizeikommissariat 11 (PK 11) das Signal seines Airtags bis zu einem Hotel im Steindamm in St-Georg. Das Ortungssignal führte die Beamtinnen und Beamten zu einem Hotelzimmer, in dem sie wenig später drei Georgier im Alter von 43 bis 45 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen konnten.

Ein durch die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht erwirkter Durchsuchungsbeschluss führte zum Auffinden der entwendeten Gegenstände des 42-Jährigen sowie weiteren Diebesgutes. Die 43- und 45-jährigen Georgier wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels dringenden Tatverdachts entlassen. Ein weiterer 45-jähriger Georgier wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die weiteren Ermittlungen führt nun das zuständige Einbruchsdezernat (LKA 112).

Auch in anderen Hamburger Stadtteilen wurden am Wochenende Einbrecher vorläufig festgenommen: Am Samstag stellte eine Zeugin im Hamburger Stadtteil Osdorf fest, dass ein zunächst Unbekannter eine Trumme in eine Türscheibe geworfen und sich somit Zutritt zu einem Einkaufszentrum verschafft hatte. Die Polizeidiensthündin Ria konnte den Täter, einen 23-jährigen Deutschen, wenig später im Gebäude stellen. Er wurde nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Heute Morgen stellte eine Anwohnerin ein Scheibenklirren und wenig später Geräusche in einer Schule im Hamburger Stadtteil Eidelstedt fest. Die alarmierten Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen zwei 15- und 20-jährige Deutsche noch im Schulgebäude fest. Sie trugen Diebesgut bei sich. Die jungen Männer wurden nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Ebenfalls heutige Morgen bemerkte ein Anwohner in Hamburg-Harburg das entfernte Schachtgitter zu einem offenstehenden Kellerfenster einer Gaststätte. Der Zeuge nahm einen Einbruch an, schloss das Schachtgitter und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten einen 34-jährigen Albaner noch im Objekt vorläufig festnehmen. Er wird heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.