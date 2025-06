(ha). Große Aufregung im Stadtteil Steinwerder an der Breslauer Straße: dort wurde am Mittwochnachmittag bei Sondierungsarbeiten in einem Baustellenbereich eine 1000 Pfund schwere Fliegerbombe englischer Bauart mit Aufschlagzünder gefunden. Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Sperrradius von 500 Meter und ein Warnradius von 1.000 Meter festgelegt. Der Sperrradius wurde komplett geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt.

Nach umfangreichen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen, konnte durch den Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes, der Zünder des Blindgängers entschärft werden. Anschließend wurde dieser vor Ort erfolgreich gesprengt. Alle Maßnahmen von der Polizei und der Feuerwehr Hamburg wurden um 17 Uhr aufgehoben. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.