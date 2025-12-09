Winter-DOM zieht weniger Besucher an als sonst

(ha/mr). Der Winterdom 2025 ist zuende: der letzte Tag war der 7. Dezember und nach vier Wochen Spielzeit ziehen die Veranstalter eine gute Bilanz: Eine Million Gäste besuchten das größte Volksfest Norddeutschlands und machten den DOM erneut zu einem festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Freizeitgestaltung. Trotz einzelner Schlechtwetterphasen ziehen Veranstalter und Schausteller ein durchweg positives Fazit; und das obwohl auch beim Winter-Dom schon öfter gute 1,3 Millionen Besucher zu verzeichnen waren.

Event-Höhepunkte wie der Lichter- und Laternenlauf, die Gruselparade sowie die zweitägige Nikolausaktion zogen erneut zahlreiche Familien an. Auch die diesjährigen Fahrgeschäfts-Premieren und Neuheiten stießen auf großen Zuspruch und trugen maßgeblich zur guten Resonanz bei.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard: „Während die Tage kürzer werden, ist auf bunte Lichter und gute Stimmung auf dem Heiligengeistfeld Verlass. Der Winterdom war wieder ein Erfolg und gehört für viele Hamburgerinnen und Hamburger sowie Gäste einfach dazu. Mit diesem erfolgreichen Jahresausklang haben wir schon wieder jeden Anlass, uns nach dem Jahreswechsel auf den kommenden Frühlingsdom zu freuen!“

Der Eingangsbereich zum Winterdom auf dem Heiligengeistfeld. Foto: FoTe-Press

Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V.: „Der Besuch von einer Million Menschen zeigt eindrucksvoll, wie eng unsere Gäste mit dem Hamburger DOM verbunden sind und welchen besonderen Stellenwert er insbesondere für Familien hat. Für uns Schausteller ist diese Treue weit mehr als nur eine gute Besucherzahl – sie ist ein Zeichen dafür, dass unsere Arbeit, unsere Investitionen und unser Engagement geschätzt werden. Das motiviert uns, die Qualität kontinuierlich zu steigern und immer wieder spannende und innovative Erlebnisse zu schaffen. Denn der DOM ist mehr als nur ein Volksfest, er ist ein Stück Hamburg.“

Warum diesmal weniger Besucher gekommen wwaren, ist wohl nicht nur dem Wetter geschuldet. Auch die relativ hohen Preise für Fahrten, Essen und Trinken dürfte eine Rolle gespielt haben.

Die nächsten Termine:

Frühlingsdom: 20. März – 19. April 2026

Sommerdom: 24. Juli – 30. August 2026

Winterdom: 6. November – 6. Dezember 2026