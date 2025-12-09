75. Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus

(ha). Eine weitere Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus steht in diesem Jahr bevor: Die Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt Hamburg sind zusammen mit ihren Angehörigen in das Rathaus eingeladen. Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, spricht anlässlich der neunten Einbürgerungsfeier in diesem Jahr ein Grußwort.

Im Anschluss übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten durch den Unterstufenchor der Stadtteilschule Bergstedt unter der Leitung von Jacqueline Radecke-Sidhoum und der musikalischen Gesamtleitung von Christina Moser. Zum Abschluss der Feier singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Die Feier findet statt am kommenden Freitag, dem 12. Dezember 2025, 16 Uhr. Die Hamburger Tradition der mehrmals jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern begann im Jahr 2006 und ruhte ausschließlich während der Corona-Pandemie.

Stefanie Wegert wird Chefärztin der Geriatrie in der Schön Klinik

(ha). In der Geriatrie in der Schön Klinik Hamburg Eilbek übernimmt zum 1. Januar 2026 Dr. Stefanie Wegert (42) die Position der Chefärztin. Sie ist seit Oktober 2017 als Leitende Oberärztin in der Geriatrie der Schön Klinik Hamburg Eilbek tätig. Dr. Dörte Hölthöfer, die bislang die Abteilung leitete, tritt zum Jahresende in den Ruhestand.

Dr. Stefanie Wegert ist Fachärztin für Innere Medizin mit den Zusatzbezeichnungen Geriatrie und Physikalische Therapie. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Universität Hamburg promovierte sie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Ihre ärztliche Laufbahn begann sie 2009 als Assistenzärztin in der BG Klinik Hamburg, es folgten Stationen in der Geriatrie der Schön Klinik Hamburg Eilbek sowie in den Segeberger Kliniken, wo sie als Oberärztin tätig war. Seit 2017 ist sie als Leitende Oberärztin der Geriatrie und des Zentrums für Alterstraumatologie wieder in der Schön Klinik Hamburg Eilbek tätig.

Bereits vor ihrem Medizinstudium war Dr. Wegert insgesamt zehn Jahre als Altenpflegehelferin tätig. Diese langjährige Erfahrung in der Pflege prägt bis heute ihr Verständnis für die Bedürfnisse älterer Menschen und die Bedeutung einer ganzheitlichen Versorgung.

Dr. Osman Mersinli, Klinikgeschäftsführer der Schön Klinik Hamburg Eilbek, betont: „Mit Dr. Stefanie Wegert gewinnen wir eine erfahrene und engagierte Expertin für die Leitung unserer Geriatrie. Sie steht für eine moderne Altersmedizin und verbindet hohe fachliche Kompetenz mit großer Empathie für unsere Patientinnen und Patienten.“

Dr. Stefanie Wegert freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Das komplexe und multiprofessionelle Tätigkeitsfeld der Geriatrie hat mich schon immer fasziniert. Die Geriatrie in der Schön Klinik Hamburg Eilbek ist mir in den vergangenen acht Jahren sehr ans Herz gewachsen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die bestmögliche Versorgung für unsere hochaltrigen Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln und innovative Behandlungskonzepte umzusetzen. Ein großes Anliegen ist mir hierbei eine ganzheitliche, respektvolle und patientenindividuelle Herangehensweise.“

Über die Schön Klinik Hamburg Eilbek

Seit knapp 20 Jahren gehört die Schön Klinik Hamburg Eilbek mit ihren heute mehr als 800 Betten zur familiengetragenen Gruppe der Schön Kliniken. Etwa 2.000 Mitarbeitende versorgen am Hamburger Standort jährlich über 75.000 Patientinnen und Patienten stationär, teilstationär und ambulant. Das Krankenhaus im Herzen von Hamburg sichert die Schwerpunktversorgung der örtlichen Bevölkerung und hat darüber hinaus aufgrund seiner medizinischen Expertise sowie seiner renommierten Spezialabteilungen ein bundesweites Einzugsgebiet. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg bietet die Schön Klinik Hamburg Eilbek ein umfassendes medizinisches Portfolio, darunter die Abteilungen für Allgemeine Orthopädie und Endoprothetik, Kinderorthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Septische Chirurgie, Geriatrie, Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie, Kardiologie und Angiologie, Endokrine Chirurgie, Adipositaschirurgie, Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Neurologie, Neurorehabilitation (Phasen B bis D), eine neurologische Intensivstation, das Zentrum für Alterstraumatologie sowie Psychosomatische Medizin, Psychotherapie und Psychiatrie. Eine zentrale interdisziplinäre Notaufnahme, eine diagnostische und interventionelle Radiologie sowie eine Intensiv- und Schmerzmedizin komplettieren das umfangreiche Leistungsangebot der Klinik. Damit gehört die Schön Klinik Hamburg Eilbek zu den größten Gesundheitsversorgern der Stadt.