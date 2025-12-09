Mietenspiegel 2025 in Hamburg: Durchschnittsmiete kaum verändert

(ha). Die Stadt Hamburg hat heute den neuen qualifizierten Mietenspiegel 2025 vorgestellt. Der Mietenspiegel 2025 weist zum Stichtag 1. April 2025 einen Mittelwert von 9,94 Euro/qm im relevanten Wohnungsbestand aus. Er liegt damit im Vergleich der Metropolen weiterhin unter den Durchschnittswerten von München, Stuttgart und Frankfurt. Der Mietenspiegel 2025 ist eine Neuerhebung. Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von fast 47.450 Wohnungen in Hamburg wurden für die Befragung angeschrieben.

Karen Pein, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Ich danke den vielen Menschen in Hamburg, die an der diesjährigen Umfrage zum Hamburger Mietenspiegel mitgemacht haben. Eine Durchschnittsmiete von 9,94 Euro ist nicht nur ein positives Signal an Hamburgs Mieterinnen und Mieter, sondern auch ein Erfolg für Hamburgs Wohnungsbaupolitik. Seit der letzten Erhebung 2023 ist der Mittelwert somit um 1,12 Prozent gestiegen – deutlich unter der aktuellen Inflationsrate von 2,3 Prozent. Das liegt auch an dem methodischen Wechsel vom arithmetischen Mittel auf den Medianwert, mit dem der Hamburger Mietenspiegel nun deutlich robuster gegenüber einzelnen Ausreißer-Werten ist. Dennoch ist das Wohnungsangebot auch in Hamburg noch immer zu gering. Daher ist es wichtig, die erfolgreiche gemeinsame Wohnungsbaupolitik im Bündnis für das Wohnen in Hamburg weiter fortzusetzen, den richtigen Kurs beizubehalten und den Neubau weiter durch Maßnahmen wie den Hamburg-Standard zu forcieren.“

Hamburgs qualifizierter Mietenspiegel ist ein Instrument zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Er umfasst Wohnungen ohne Preisbindungen, deren Mieten sich innerhalb der vergangenen sechs Jahre verändert haben oder neu vereinbart wurden. Sozialwohnungen mit Mietpreisbindung sowie Bestandsverträge ohne Mietpreisänderung in den vergangenen sechs Jahren werden im Mietenspiegel nicht berücksichtigt. Die vom ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung im Auftrag der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen durchgeführte Erhebung wird eng von einem Arbeitskreis aus Mitgliedern der Mietervereine und der Eigentümerverbände sowie der Hamburger Gerichte begleitet. In diesem Rahmen wurde vor zwei Jahren übereinstimmend festgelegt, die Berechnungsmethodik der Mittelwerte anzupassen. Bislang wurden die Mittelwerte der Rasterfelder und die Durchschnittsmiete als arithmetisches Mittel der erhobenen Mieten errechnet. In der aktuellen Erhebung wurde erstmals der Median verwendet, also der Wert, der genau in der Mitte der erhobenen Mieten liegt. Hintergrund ist, dass sich beim arithmetischen Mittel hohe Ausreißer-Werte unverhältnismäßig auf den Durchschnittswert auswirken. Der Median wird durch Ausreißer weniger stark beeinflusst.

Der Mietenspiegel 2025 ist eine Neuerhebung. Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von 47.448 Hamburger Wohnungen wurden dafür in der ersten Jahreshälfte 2025 angeschrieben. Mit der Neuerstellung des Mietenspiegels und des Wohnlagenverzeichnisses wurde die Grundlage für die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete weiter verbessert und der Mietenspiegel kann somit für noch mehr Hamburger Wohnungen herangezogen werden. Insbesondere wurden rund 2.400 neue Wohnlageneinstufungen vorgenommen und es werden im Mietenspiegel auch sehr kleine Wohnungen unter 25 Quadratmetern Wohnfläche berücksichtigt. Die mittlere Nettokaltmiete im Hamburger Mietenspiegel

2025 liegt bei 9,94 Euro pro Quadratmeter. In 51 von insgesamt 90 Feldern ergeben sich Anstiege der Mittelwerte, in zwölf Feldern ein Rückgang. In sieben Feldern sind die Mittelwerte unverändert geblieben. Für 20 Felder ist kein Vergleich möglich, da diese bisher nicht bestanden oder nicht besetzt waren.

Hamburg im Metropolenvergleich

Im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten fällt die mittlere Nettokaltmiete des Mietenspiegels in Hamburg deutlich geringer aus. Im Stuttgarter Mietenspiegel wurde zuletzt eine Durchschnittsmiete von 11,15 Euro pro Quadratmeter errechnet, im Frankfurter 11,50 Euro und im Münchner Mietenspiegel im Schnitt 15,35 Euro auf den Quadratmeter ermittelt.

Der Mietenspiegel 2025 steht zum Download bereit unter www.hamburg.de/mietenspiegel. Mit dem dort angebotenen Online-Rechner und einer interaktiven Karte lässt sich für jede Wohnung in Hamburg ermitteln, in welcher Spanne die ortsübliche Vergleichsmiete liegt. Mit der ebenfalls online erhältlichen Broschüre zum Hamburger Mietenspiegel 2025 und dem Wohnlagenverzeichnis kann dies noch näher eingrenzt werden.

Die Mietenspiegeltabelle 2025 können Sie hier herunterladen: https://www.hamburg.de/go/1125712.