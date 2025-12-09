Neue Gefängnisseelsorgerin in Hamburg-Fuhlsbüttel

(ha). Pastorin Birgit Dušková, 51, ist die neue Evangelische Gefängnis­seelsorgerin der JVA Fuhlsbüttel sowie der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg. Pastorin Dušková folgt als Gefängnisseelsorgerin Pastor Friedrich Kleine nach, der im April dieses Jahres in den Ruhestand getreten ist. Ihre Einführung im Rahmen eines Gottesdienstes findet statt am Freitag, 12. Dezember 2025 ab 14 Uhr in der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg, Suhrenkamp 92. Ihren Dienst in beiden Anstalten hat Dušková bereits am 1. Juli 2025 aufgenommen.

Dušková war im In- und Ausland sozialdiakonisch tätig. Sie arbeitete als Gemeinde­pastorin in Hamburg-Harburg und zuletzt als Flüchtlingsbeauftragte im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf sowie als Seelsorgerin in der Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt. „Ich glaube, meine berufliche Stärke, die mir auch im Gefängnis hilft, liegt darin, dass ich gerne mit verschiedenen sozialen Gruppen zusammenarbeite. Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch und mag Klarheit und Direktheit in der Kommunikation“, sagt Dušková. Als Gefängnisseelsorgerin ist Dušková sowohl für Mitarbeitende wie Gefangene zuständig. Die ersten Monate in Fuhlsbüttel hat sie als sehr positiv erlebt, auch was die Gottesdienste angeht: „Ich hatte noch nie eine Gemeinde, die so gut zuhört wie die Gefangenen! Als Pastorin versuche ich in Predigten Worte zu finden, die ihnen und ihrer Situation gerecht werden“, sagt Birgit Dušková.

„Die JVA Fuhlsbüttel und die Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg freuen sich, mit Frau Dušková eine vollzugserfahrene Pastorin begrüßen zu dürfen. Sie übernimmt in beiden Anstalten die seelsorgliche Betreuung der Insassen, führt Gottesdienste und Gesprächskreise durch und leistet so einen wichtigen Beitrag für die Resozialisierung der Insassen“, sagt Dr. Torsten Schwarz als Leiter der JVA Fuhlsbüttel. Christina Schermaul als Leiterin der Sozialtherapeutischen Anstalt Hamburg ergänzt: „Unter anderem durch ihre Erfahrung als Seelsorgerin in der Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt verfügt Pastorin Dušková bereits über einen reichen Erfahrungsschatz in der seelsorglichen Begleitung von Insassen aber auch Bediensteten, der nun uns zugutekommt.“

Eingeführt wird Dušková durch den zuständigen leitenden Pastor Michael Stahl. Stahl würdigt in diesem Zusammenhang noch einmal das Wirken Ihres Vorgängers Pastor Friedrich Kleine: „In der Corona-Pandemie übte er seinen Dienst unter besonders schwierigen Bedingungen aus. Neben der Seelsorge engagierte sich Friedrich Kleine in der JVA für die Väter-Kind-Arbeit sowie für Kultur- und Chorarbeit. Mit seinem Gerechtigkeitssinn und Empathie setze er sich immer wieder für mehr Menschlichkeit und Verbesserungen im Haftalltag ein. Vielen Dank, Friedrich Kleine – herzlich willkommen, Birgit Dušková!“