(ha). Ab dem 26. Oktober 2025 gilt am Hamburg Airport der neue Winterflugplan 2025/2026 – er ist bis zum 28. März 2026 gültig. Reisende können sich dabei auf viele Neuerungen freuen: Condor verstärkt die Anbindung an ihr Drehkreuz Frankfurt, während mit SKY express eine neue Airline begrüßt wird. Eurowings bringt Marsa Alam zurück in den Flugplan, und Wizz Air baut Verbindungen nach Osteuropa aus. Insgesamt fliegen ca. 55 Fluggesellschaften im ganzen Jahr rund 120 Direktziele ab Hamburg an.

„Hamburg ist ein zentraler Ausgangspunkt für Urlaubsreisen weltweit. Deshalb freuen wir uns, mit dem diesjährigen Winterflugplan neue Ziele, zusätzliche Airlines und erweiterte Kapazitäten anbieten zu können. Die verstärkten Frequenzen und die enge Taktung an wichtige Drehkreuze wie Frankfurt, Doha, Dubai und Istanbul eröffnen unseren Fluggästen mehr Flexibilität und vielfältige Möglichkeiten, vor allem für Fernreisen nach Asien, Afrika und Lateinamerika. So gestalten wir das Reisen für unsere Passagiere noch komfortabler und attraktiver“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Starke Anbindung an internationale Drehkreuze

Ab dem Winterflugplan stärkt die Ferienfluggesellschaft Condor Hamburgs Anbindung an ihr Drehkreuz Frankfurt. Statt wie bisher zwei tägliche Verbindungen wird die Route ab dem Winterflugplan nun dreimal täglich bedient. Durch die enge Anbindung profitieren Fluggäste aus Norddeutschland von noch besseren Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Condor-Langstreckenzielen – darunter Bangkok, Phuket, Kapstadt und Johannesburg. Zusätzlich erhöht Condor in den Herbstferien auch auf anderen Strecken die Frequenzen: So bieten die Verbindungen nach Heraklion, Teneriffa, Hurghada und Palma de Mallorca insgesamt 6.500 zusätzliche Sitzplätze für Hin- und Rückflüge. Damit reagiert die Airline auf die hohe Nachfrage und erweitert ihr Angebot zu beliebten Ferienzielen.

Die Wintermonate markieren gleichzeitig die Hauptsaison für Fernreisen ab Hamburg. So bietet Emirates beispielsweise täglich zwei Nonstop-Flüge nach Dubai an, während Qatar Airways das Drehkreuz in Doha anfliegt, was weitere Umsteigemöglichkeiten in Asien, Afrika und dem Nahen Osten eröffnet. Das türkische Drehkreuz in Istanbul ist mit Turkish Airlines mehrmals täglich ab Hamburg erreichbar.

Wizz Air baut Verbindungen nach Osteuropa aus

Wizz Air setzt ihren Streckenausbau in Hamburg weiter fort. Bereits seit dem 1. Oktober verbindet die Airline die Hansestadt mit Jerewan in Armenien. Ab dem 12. Dezember folgt Chişinău (Republik Moldau) mit drei Flügen pro Woche, und ab dem 14. Dezember erweitert Tuzla in Bosnien-Herzegowina das Angebot. Für März 2026 wurde eine neue Strecke nach Podgorica in Montenegro bereits angekündigt. Mit dann insgesamt 13 geplanten Direktzielen baut die Airline ihr Streckennetz ab Hamburg spürbar aus und schafft neue Reisemöglichkeiten nach Osteuropa.

Neue Airline am Hamburg Airport: SKY express fliegt nach Athen

Ab dem 24. Oktober 2025 startet die griechische Fluggesellschaft SKY express ihre neue Direktverbindung von Hamburg nach Athen und ergänzt damit das bestehende Angebot von Aegean. Mit drei wöchentlichen Flügen von SKY express öffnet sich für Passagiere ein umfangreiches Netz an Umsteigemöglichkeiten innerhalb Griechenlands sowie zu zahlreichen beliebten Inselzielen. SKY express betreibt das größte Inlandsnetz Griechenlands mit 33 Zielen ab Athen, darunter auch ungewöhnlichere Orte wie Naxos oder Kastellorizo, sowie 26 internationale Destinationen.

Sonnensicher: Eurowings fliegt wieder nach Marsa Alam

Ab dem 28. Oktober 2025 ergänzt Eurowings das Streckennetz ab Hamburg zweimal pro Woche mit Direktflügen ins ägyptische Marsa Alam. Das Ziel am Roten Meer erfreut sich bei den Norddeutschen großer Beliebtheit und kehrt nun fest in den Winterflugplan zurück – ein attraktives Angebot für Urlauber und Tauchbegeisterte. Damit steht Reisenden neben Hurghada nun wieder ein weiteres Ziel in Ägypten zur Auswahl.

Winterliche Ziele ab Hamburg

Auch für Winterurlaubende bringt der Flugplanwechsel attraktive Nonstop-Verbindungen ab Hamburg. Austrian Airlines fliegt erneut an Samstagen nonstop nach Klagenfurt, ideal für einen entspannten Winterurlaub in Kärnten. SkyAlps erhöht das Angebot und fliegt fünfmal pro Woche nach Bozen – der perfekte Start für Wintersport in den Dolomiten. Weitere beliebte Winterziele ab Hamburg sind Salzburg und Innsbruck mit Eurowings sowie Rovaniemi und Tromsø in Skandinavien. Auch Widerøe steuert das winterliche Fjordziel Bergen an. So ist Hamburg Airport der ideale Ausgangspunkt für den Winterurlaub in den Alpen und darüber hinaus.

Ausblick auf den Sommerflugplan 2026

Auch für den Sommer 2026 stehen bereits Highlights fest: Mit Royal Jordanian begrüßt Hamburg Airport eine neue Fluggesellschaft, die ab dem 28. März zweimal wöchentlich nonstop nach Amman in Jordanien fliegt. Damit erhält Hamburg eine neue Interkontinentalverbindung nach Asien.



Ab dem 1. Mai 2026 stehen zwei neue Direktverbindungen im Flugplan: Condor verbindet Hamburg zweimal wöchentlich mit Kalamata in Griechenland, und easyJet erweitert das Angebot mit einer neuen Direktverbindung nach Marrakesch. Ab dem 27. März kehrt Corendon Airlines mit Flügen nach Hurghada zurück – und diesmal ganzjährig, nicht nur saisonal. TAP Portugal stockt die Kapazitäten nach Lissabon deutlich auf, indem zukünftig ein Airbus A320neo auf der Strecke eingesetzt wird.

Außerdem wächst das Angebot nach Skandinavien: Norwegian startet ab Mai mit neuen Direktverbindungen nach Stockholm sowie deutlich mehr Flügen nach Oslo. Wenige Wochen zuvor beginnt SAS Ende April mit Flügen nach Oslo und sorgt damit für zusätzliche Auswahl für Reisende Richtung Norden. Ab Ende März nimmt airBaltic zweimal pro Woche die Verbindung von Hamburg nach Tallinn auf und bindet damit alle drei baltischen Hauptstädte direkt an.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

“Tatort”-Star Sinja Dieks dreht auf Steinbeker Marktstraße

“Tatort”-Star Sinja Dieks steht als Besitzerin einer Fahrschule vor der Kamera und wird von den beiden TV-Polizisten Marc Barthel und Lilli Hollunder vernommen. Foto: FoTe Press.de

(mr). Schauspielerin Sinja Dieks (“Tatort”, “Soko Stuttgart”, “Der Alte”) verlässt eine Fahrschule an der Kirchsteinbeker Marktstraße, schließt die Tür. Mit einem Handy in der Hand geht sie zu einem Fahrschulwagen und sieht, dass der rechte Reifen platt ist. Wurde der Reifen zerstochen? Oder wurde am Ventil manipuliert? Wenig später fährt ein Funkstreifenwagen der Polizei vor: Schauspielerin Lilli Hollunder (als Polizistin Isabell Nowak) und Schauspieler Marc Barthel (als Polizist Kris Freiberg) steigen aus. Sie ermitteln in dem Fall. Es sind Filmarbeiten für die Polizeiserie “Notruf Hafenkante”, die seit 2007 im ZDF zu sehen ist und ihren Handlungs- und Produktionsort in Hamburg hat. Obwohl der überwiegende Teil in zwei Fernsehstudios aus dem Gelände von Studio Hamburg in Jenfeld entstehen, sieht man die TV-Crew in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs bei Außenaufnahmen.

“Tatort”-Star Sinja Dieks steht als Besitzerin einer Fahrschule vor der Kamera und wird von den beiden TV-Polizisten Marc Barthel und Lilli Hollunder vernommen. Fotos: FoTe Press.de

Vergangene Woche machte die Filmcrew am Steinbeker Markt Halt, um mehrere Szenen zu drehen. Dazu musste der ohnehin knappe Parkplatz gesperrt werden, damit die Technik-LKW, Aufenthalts-, Masken- und Kostümwagen dort abgestellt werden konnten. Sehr zum Nachteil der Anwohner, die ohnehin wegen des Neubaus der Freiwilligen Feuerwehr auf Parkflächen verzichten müssen. Während der Filmarbeiten wurde ein Teil der Steinbeker Marktstraße für Fußgänger, Radfahrer und Autos gesperrt. Mehrere Anwohner schauten sich die Dreharbeiten interessiert an. “Erstaunlich, wie oft eine Szene gedreht wird, bis der Regisseur zufrieden ist”, sagt ein Anwohner.

Das Filmset von „Notruf Hafenkante“ an der

Steinbeker Marktstraße.

Nach gut drei Stunden Außendreh zog das Filmteam in die Innenräume der Fahrschule, die fürs Fernsehen extra den Namen “Fahrschule Behnke” bekam. Sinja Dieks hat in einer Folge offenbar eine Episodenhauptrolle ergattert und spielt die Besitzerin der Fahrschule. Noch bis Mitte November entstehen die Folgen 515, 516 und 517 der beliebten TV-Serie. 22 bereits abgedrehte, brandneue Episoden sind seit Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, um 19.25 Uhr im ZDF zu sehen. Die gedrehte Folge in Billstedt wird voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

– Anzeige –

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten in Hamburg. Es sind zum Teil exklusive Fotos von Filmarbeiten zu sehen. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.