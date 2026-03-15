Der Frühling kommt, die Filmgesellschaften sind schon da

(mr). Am kommenden Freitrag, dem 20. März, ist der kalendarische Frühlingsbeginn. Er richtet sich nach dem Stand der Sonne: Tag und Nacht sind bei uns exakt gleich lang. Mit dem Beginn der schönen Frühlingszeit wird es wärmer und zahlreiche Filmgesellschaften ziehen aus den TV-Studios in die verschiedenen Stadteile Hamburgs. Lesen Sie hier, wo und was in der Hansestadt gerade für Serien und Reihen produziert werden.

In der Parkanlage Planten und Blomen beispielsweise entstehen aktuell neue Folgen für die ARD-Serie „Die Kanzlei“ mit Sabine Postel, Herbert Knaup, Marie Anne Fliegel und Mathilde Bundschuh in den Hauptrollen. Auch Darstellerin Nikola Kastner ist mit ihrer Dauerhauptrolle als Nora Siewert wieder am Start, wie Fotos eines Reporters von den Filmarbeiten belegen. Die Parkanlage direkt vor dem Landesgerichtsgebäude am Sievekingsplatz ist regelmäßig Schauplatz für schöne Außenaufnahmen. Es ist die bereits 8. Staffel der beliebten Anwaltsserie, die als Nachfolgeserie von „Der Dicke“ mit dem verstorbenen Dieter Pfaff in der ARD ausgestrahlt wird. Regie führt aktuell Torsten Wacker. Neben Planten und Blomen stehen auch die Michelwiese und das Motiv „Kanzlei“ in Bahrenfeld als Filmkulisse auf dem Drehplan.

Sabine Postel als Anwältin Isa von Brede und Nikola Kastner

(rechts) mit einer Dauerhauptrolle als Nora Siewert am Filmset

in Planten un Blomen. Fotos: FoTe Press

Auch das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ (seit 2006 im ZDF zu sehen) ist aktuell wieder in Hamburg am Drehen. Das TV-Team wurde bislang am Fischmarkt und rund um die Englische Kirche in der Neustadt gesichtet. Dort kam es sogar zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen. Am Ende standen gute 15 junge Männer und Frauen drum herum und hielten die Schlägerei mit ihren Smartphones fest. Die Schauspieler Matthias Schloo und Zejhun Demirov kommen mit ihrem Funkstreifenwagen als TV-Polizisten vorgefahren und versuchen den Streit zu schlichten. Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie die Streifenpolizisten des PK 21 und die Notärzte im nahegelegenen Elbkrankenhaus EKH zusammenarbeiten. Auch in den neuen Folgen werden wieder spannende und unterhaltsame Kriminalfälle zu sehen sein, die die Polizeiteams mit ihren vielfältigen Fällen weiter zusammenschweißen.

2026 wird für die TV-Crew ein besonderes Jahr: weil rund um die Kehrwiederspitze die Kaimauer aufwendig restauriert und saniert wird, können dieses Jahr am historischen Backsteingebäude Kehrwieder 1, das als zentrales Außenmotiv für das „Polizeikommissariat 21“ in der Serie dient, keine Außenaufnahmen gemacht werden. Die neuen Folgen sollen ab Herbst dieses Jahres ausgestrahlt werden.

Matthias Schloo und Zejhun Demirov steigen in einen

Funkstreifenwagen.

In den Stadtteilen Iserbrook und Osdorf wird in diesen Tagen ein dritter Teil des Fernsehfilms „Unschuldig“ gedreht. Die Filmpool Fiction und ARD Degeto produzieren im Auftrag der ARD die dritte Ausgfabe, in der unter anderem Klaus Nierhoff, Monika Wegener und Robin Sondermann mitmachen. Bei Außenaufnahmen in der Nähe eines Supermarktes am Heidrehmen wurde auch Jungdarsteller Samuel Benito gesichtet. Für seine herausragende schauspielerische Leistung in Zeit Verbrechen wurde Samuel Benito 2025 mit dem Förderpreis beim Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Offenbar spielt er einen Mitarbeiter eines Supermarktes. Regie führt Philipp Leinemann. Wann der Film zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Schauspieler Samuel Benito sitzt auf dem kalten Boden völlig

erschöpft vor einem Supermarkt in Iserbrook. Die Kamera

(links im Bild) filmt ihn dabei.

In Hammerbrook und Eimsbüttel entsteht aktuell ein neuer „Tatort“ mit dem Arbeitstitel „König in gelb“ mit Maruia Furtwängler in der Hauptrolle. Da die Filmproduktionsfirma Triple Pictures GmbH. die im Auftrag für die ARD den neuen „Tatort“ produziert, ihren Sitz in Hamburg hat, wird aus Kosten- und Produktionsgründen ein Großteil in Hamburg gefilmt. Deswegen wird vom TV-Team gerne mal geschummelt und Schilder an Gebäude und Fahrzeuge montiert, so dass der Fernsehzuschauer später den Eindruck bekommen, es sei in Niedersachsen.

Die beiden Schauspieler Andreas Lust und Maria

Furtwängler am Filmset vom „Tatort – König in

gelb“ in Eimsbüttel.

Der neue Fall von „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm ist ein ungewöhnlicher, rätselhafter Tod. In einem Pflegeheim für Menschen mit Demenz gibt es einen Unfall – zumindest vermeintlich. Dieser entpuppt sich jedoch als möglicher Mord, wie es vom Norddeutschen Rundfunk heißt. Bis Ende März wird Furtwängler bei den Dreharbeiten für den neuen Film mit dem Arbeitstitel „Tatort: König in Gelb“ vor der Kamera ermitteln. An ihrer Seite sind der Schauspieler Andreas Lust als Hauptkommissar Matthias Vogel sowie Thomas Thieme als Gustav König zu sehen. In der gesamten vergangenen Woche machte das Filmteam zahlreiche Innenaufnahmen an der Norderstraße. Zahlreiche Aufenthaltswagen, Masken- und Kostümmobile nahmen fast die ganze Straße in Beschlag. Einige Technik-Lkw und Cateringwagen parkten am Besenbinderhof.

Die beiden Schauspieler Andreas Lust und Maria

Furtwängler am Filmset vom „Tatort – König in

gelb“ in Eimsbüttel.

Das Aufenthaltsmobil von Maria Furtwängler war übrigens vor Blicken Schaulustiger oder „Tatort“-Fans abgeschirmt: es stand fünf Tage lang in einem Innenhof eines Bürogebäudes. Streng bewacht von mehreren Sicherheitsmitarbeitern der Filmcrew.

Anna Loos (rechts) steht als Polizistin Helen Dorn

vor den TV-Kameras im Portugiesenviertel. Auf

dem Foto ist zu sehen, wie sie einen gestürzten

Radfahrer festnimmt.

Noch bis zum 31. März entstehen in Hamburg und Umgebung zwei weitere Filme der ZDF-Samstagskrimireihe, wie die Mainzer Sendeanstalt in der Drehstartmeldung mitteilt.

Zum Inhalt heißt es kurz und knapp: Nach einem rätselhaften Todesfall ermittelt Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) in „Totentanz“ (Arbeitstitel) in der vielschichtigen und sehr speziellen Welt des Tanzsports und trifft dort auf unvermutete Abgründe. In „Schattenkrieg“ (Arbeitstitel) muss Helen Dorn den grausamen Mord an einer scheinbar unauffälligen Familie aufdecken, wobei sie in ein Geflecht aus Spionage, Verrat und düsteren Geheimnissen gerät. Neben Tristan Seith, Nagmeh Alaei, Ernst Stötzner, Stipe Erceg, Maya Lauterbach und Alexandra Pfeifer spielen Wayne Carpendale, Elena Uhlig, Merab Ninidze, Tessa Mittelstaedt, Arne-Carlos Böttcher, Paloma Padrock, Pauline Pollmann, Julia Nachtmann, Aenne Schwarz, Birthe Gerken, Leander Lichti und andere. Friedemann Fromm führt erneut Regie und schrieb das Drehbuch zu „Totentanz“. Von Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann und Roland Heep stammt das Drehbuch zu „Schattenkrieg“. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion (Produzenten: Moritz Mihm und Bernd von Fehrn), Hamburg.

Drehorte sind aktuell der Alte Elbtunnel, Seiten- und Nebenstraßen an der Bernhard-Nocht-Straße sowie an der Gasstraße.

Das Außenset von „Helen Dorn“ an der Straße Eichholz im Portugiesenviertel in Hamburg.

Auch die Kinderserie „Pfefferkörner“ wird in diesen Tagen gedreht. Das Filmteam nutzt die Frühlingsferien dazu, Aufnahmen mit den Kinderdarstellern zu machen. Gesehen wurde das Team unter anderem an der Stadtteilschule am Hafen und am Neuländer Elbdeich. Hier wurde vor kurzem eine Unfallszene mit einem Fahrrad gedreht. Ab dem 21. März wird die bereits abgedrehte 22. Staffel in der ARD ausgestrahlt. Wie die Sendeanstalt mitteilt, erhält die Kinderserie ab dieser Staffel eine modernisierte Version ihres Titelsongs. Die Kultzeilen „Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher – Wir schlagen die Ganoven in die Flucht!!“ erklingen ab dem 21. März in einem zeitgemäßen musikalischen Arrangement. Gesungen wird die Titelmelodie von Nina Chuba – und das ist kein Zufall: Die erfolgreiche Musikerin war selbst als Marie in der dritten Generation der Pfefferkörner (2008/2009) dabei.

Zwei „Pfefferkörner“ beugen sich zu einer am Boden liegenden Fahrradfahrerin und helfen ihr. Ein Kameramann filmt sie dabei. Foto: FoTe Press