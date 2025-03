(ha/ds). Das Hamburger Rathaus wird an drei Tagen in den Hamburger Frühjahrsferien zum Schauplatz für eine der erfolgreichsten deutschen Serien: Für die fünfte Staffel von „Babylon Berlin“ wird drei Tage lang im Plenarsaal gedreht. Die ersten vier Staffeln der Krimi-Serie um Kommissar Gereon Rath und seine Assistentin Charlotte Ritter, die im Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre spielen, sind mehrfach preisgekrönt und auch international ein großer Erfolg. Die fünfte Staffel, die aktuell gedreht wird, wird zugleich die letzte sein.

„Babylon Berlin“ ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto Film, SWR, WDR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg und German Motion Picture Fund. Im Hamburger Rathaus werden einzelne Szenen vom 17. bis 19. März 2025 gedreht, der Aufbau für die Dreharbeiten beginnt bereits am 12. März 2025. Der Abbau ist für den 21. März 2025 geplant. Rathausführungen sind nach dem 21. März 2025 wieder möglich.

Mit einem Hubkran werden verschiedene

Holzteile ins Innere des Rathauses gebracht.

Foto: FoTe Press

Das heute denkmalgeschützte Hamburger Rathaus wurde von 1886 bis 1897 erbaut und ist der Sitz der Hamburgischen Bürgerschaft und des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Im Plenarsaal, der ebenfalls vor rund 130 Jahren entstand, tagt die Hamburgische Bürgerschaft. Er ist in Deutschland der einzige historische Sitz eines Landesparlaments und eignet sich deshalb besonders gut als Drehort für die Serie.

Einige unmittelbar angrenzende Räume werden ebenfalls für die Dreharbeiten genutzt. Mehrere Flächen auf dem Rathausmarkt, dem Alten Wall und der Großen Johannisstraße dienen während des Drehs, aber auch während des Auf- und Abbaus, zum Parken oder zur Lagerung von Material. Danach soll das Filmteam nach unseren Informationen nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Unteranderem soll in Königswinter, Köln, Mönchengladbach, Duisburg, Bochum und Krefeld gedreht werden.