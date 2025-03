(ha). Ein Unbekannter hat am Mittwochabend eine Tankstelle im Stadtteil Othmarschen überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes zufolge betrat ein augenscheinlich junger Mann den Verkaufsraum und gab an, Zigaretten kaufen zu wollen. Nachdem der 46-jährige Angestellte den Unbekannten bat, sich auszuweisen, bedrohte dieser den Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung Friedensallee.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

etwa 17 bis 19 Jahre alt

180 Zentimeter groß

schlank

deutsches Erscheinungsbild

bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke, deren Kapuze über den

Kopf gezogen war

auffällig gerötete Augen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun vom zuständigen Landeskriminalamt geführt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Räuber geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.