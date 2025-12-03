Graffiti-Verdacht: Tatverdächtiger nach Fluchtversuch festgenommen

(ha). Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 30. November 2025 gegen 4:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung durch das Anbringen von Graffiti an einer S-Bahn gekommen sein. Der Zug stand demnach in der Abstellgruppe in Stellingen, als er von einer Person mit Spraydosen besprüht worden sein soll.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes soll den 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen bemerkt und sich ihm angenähert haben. Als der Mann dies erkannte, soll er umgehend geflüchtet sein. Dabei soll er über einen Zaun gesprungen sein und sich das Knie derart verletzt haben, dass er nicht mehr selbstständig laufen konnte.

Zwischenzeitlich eingetroffene Bundespolizeikräfte stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und forderten einen Rettungswagen für ihn an. Anschließend wurde er mittels RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige soll die S-Bahn auf einer Gesamtfläche von etwa 18 Quadratmetern besprüht haben.

Die Einsatzkräfte konnten am Tatort diverse Beweismittel, darunter Sprühdosen, auffinden und sicherstellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

Filmdreh am „Zollenspieker Fährhaus“ für „Nord bei Nordwest“

Schauspielerin Janina Elkin steigt in der Rolle der Leyla Spiekermann aus einem Oldtimer. Links gehen drei Komparsen an ihr vorbei. Foto: FoTe Press

(mr/ha). Das Viersternehotel „Zollenspieker Fährhaus“, direkt an der Elbe gelegen, dient in diesen Tagen als Filmkulisse für eine neue Folge der ARD-Serie „Nord bei Nordwest“. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam bei Außenfilmarbeiten an. Gedrehte Szene: Schauspielerin Janina Elkin kommt in der Rolle der Leyla Spiekermann mit einem Oldtimer vor dem Hotel vorgefahren, steigt aus und geht ins Innere des Hotels.

Im neuen „Nord bei Nordwest“-Film „Liebesgrüße aus Neapel“ (Arbeitstitel), der derzeit im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung entsteht, gibt es bei einem mit überraschender Wendung zwei Tote und ein womöglich ausgeklügeltes Komplott.

Mehrere Produktionsfahrzeuge stehen rund um

das Hotel herum. An mehreren Tagen machte das

TV-Team hier Aufnahmen für eine neue Folge

„Nord bei Nordwest“. Foto: FoTe Press

Neben Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) sind in den Episoden-Hauptrollen Janina Elkin (Leyla Spiekermann) und Lana Cooper (Nele Storm) zu sehen. Das Buch stammt erneut von Holger Karsten Schmidt, Headautor der erfolgreichen Reihe im Ersten. Regie führt Judith Kennel. „Nord bei Nordwest – Liebesgrüße aus Neapel“ wird voraussichtlich 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten ausgestrahlt.

Zum Inhalt teilt der NDR mit: Der Berufseinbrecher Jan und seine Begleiterin Nele dringen ins Haus des vermögenden Ehepaares Leyla und Malte Spiekermann ein – doch die Begegnung verläuft anders als geplant. Als Leyla und Malte die Einbrecher stellen, liegen plötzlich Jan und Malte erschossen am Boden. Hatten sich die beiden Frauen verabredet? Nele flieht spurlos. Für die Schwanitzer Polizisten Hauke Jacobs und Hannah Wagner scheint der Fall zunächst klar, bis dem KTUler Puttkammer kritische Ungereimtheiten auffallen. Jule Christiansen, die in ihrer Jugend mit Leyla und Nele befreundet war, konfrontiert die beiden Frauen allein mit ihren Erkenntnissen zu einem möglichen Komplott, bringt sich dabei jedoch selbst in höchste Gefahr.

Neben den Genannten spielen außerdem das „Nord bei Nordwest“-Ensemble – Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Joshy Peters (Puttkammer) – sowie Moritz Vierboom (Malte Spiekermann), Tosja Merlin Kruppa (Jan Krüger), Martin Stange (Klaus Witt), Michael B. Sattler (Leonard Böhm) und weitere mit.

Produzent ist Seth Hollinderbäumer, geschäftsführende Produzenten sind Joshua Lantow und Oliver Behrmann (alle triple pictures), Kamera: Nicolay Gutscher, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).