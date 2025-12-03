Gewinnen Sie das neue Album von Vanessa Mai

(ha). Vanessa Mai, bürgerlich Vanessa Ferber, ist eine der facettenreichsten und bedeutendsten Pop- und Schlager-Künstlerinnen Deutschlands. Ihren Künstlernamen wählte sie nach eigenen Angaben nach ihrem Geburtsmonat. Sie steht für Wandel, dafür sich immer wieder neu zu erfinden und doch zu 100 Prozent sie selbst zu bleiben. In ihrer Karriere hat sie zwei Nummer 1-Alben, vier Top-3-Alben herausgegeben – und über 3,5 Millionen Follower in Social-Media-Kanälen geben ihrer einzigartigen Persönlichkeit recht. Das Album „Traumfabrik“ schließt nahtlos an ihre Erfolge an und steht für all das, wofür ihre Fans Vanessa lieben: Leichtigkeit, gute Laune, viele Emotionen. Songs, die den grauen Alltag vergessen lassen und in eine Welt entführen, in der alles möglich ist. Willkommen in Vanessa’s „Traumfabrik“.

Das neue Album ist im Oktober 2025 erschienen. Sie möchten eine CD in Ihren Händen halten und von Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau gewinnen?

Schicken Sie uns bitte einfach die Lösung folgender Frage: Welcher Musiker und Sänger führte im Jahr 2025 die Harley Parade in Hamburg an? Na, wissen Sie nun die Antwort?

Die Lösung finden Sie in unserer Online-Ausgabe auf www.hamburger-allgemeine.de. Klicken Sie sich gerne durch – dann dürfte die richtige Antwort nicht schwer fallen.

Sie wissen die richtige Lösung? Dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung in eine Mail oder auf eine Postkarte! Schicken Sie uns bitte die richtige Lösung bis zum 30. November 2025 per Mail an: info@hamburger-allgemeine.de. Bitte schreiben Sie ind en Betreff das Wort „Gewinnspiel“. Haben Sie vielen Dank.

Oder Sie schreiben uns eine Postkarte und schicken uns diese per Post:

HAMBURGER ALLGEMEINE RUNDSCHAU

FoTe Press Zeitungsverlag M. Röhe

Stichwort: Gewinnspiel Dezember 2025

Dimpfelweg 32, 20537 Hamburg-Hamm.

Weitere Gewinnspiele Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau finden Sie hier.