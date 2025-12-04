Veränderungen im Führungsteam am Hamburg Airport

(ha). Am Hamburg Airport kommt es zu Wechseln in der Leitungsebene: Mit David Liebert, André Wegmann und Johannes Weidisch übernehmen drei erfahrene Persönlichkeiten neue Verantwortungsbereiche innerhalb des Unternehmens.

David Liebert hat zum 1. Dezember 2025 die Leitung des Geschäftsbereichs Aviation von Dirk Behrens übernommen. Der studierte Diplom-Betriebswirt begann seine Karriere vor über 20 Jahren mit einem dualen Studium am Hamburg Airport und ist seitdem in verschiedenen Funktionen tätig gewesen – zuletzt war er zehn Jahre lang Bereichsleiter Real Estate Management am Flughafen Hamburg. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in flughafenspezifischen Themenfeldern und bringt ein tiefes Verständnis für die betrieblichen Abläufe des Airports mit.

Ein Flugzeug auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens in Fuhlsbüttel. Foto: FoTe Press/Röhe

Für die Nachfolge in der Leitung des Geschäftsbereichs Real Estate Management konnte mit Wirkung zum 1. Dezember André Wegmann gewonnen werden. Er war am Hamburger Flughafen bislang sechs Jahre als Abteilungsleiter Hochbau tätig und verantwortete dabei unter anderem Großprojekte. Zuvor arbeitete er 14 Jahre in Ingenieurbüros mit Schwerpunkt auf der Planung und Realisierung gewerblicher Großprojekte und war auch in dieser Zeit an Neu- und Umbauten auf dem Flughafengelände beteiligt.

Bereits zum 1. November 2025 hat Johannes Weidisch die Bereichsleitung Unternehmensentwicklung von Petra Wulff übernommen. Der selbstständige Berater für Organisations- und Marktentwicklung war zuvor 20 Jahre für die Lufthansa Technik AG in Hamburg tätig. Dort leitete er groß angelegte Transformationsprogramme in den Bereichen Organisationsentwicklung, Kulturwandel und Prozessdigitalisierung.

Mit diesen Veränderungen stärkt der Hamburg Airport seine Führungsstruktur weiter und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Standorts in den kommenden Jahren.