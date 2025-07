(mr). Als wäre es nicht schon heiß genug: aktuell sorgt ein Großfeuer im Stadtteil Billbrook für einen Großeinsatz bei Feuerwehr und Polizei. Gegen 20.15 Uhr kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Großbrand in einer Lagerhalle eines Recyclingunternehmens an der Werner-Siemens-Straße. Bereits beim Eintreffen des ersten Löschzuges wurde hochalarmiert und weitere Kräfte angefordert. Die Feuerwehr gab 3. Alarm und war stundenlang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Um 20:19 Uhr gab es die Einsatzmeldung FEU3MANV5. Das heißt: Drei Löschzüge sind damit im Einsatz und es könnte Verletzte geben.

Eine massive schwarze Rauchsäule war aus kilometerweiter Distanz sichtbar. Mehrere Schauslustige standen am Straßenrand, weshalb der Bereich von der Polizei abgesperrt wurde. Auslöser für das Feuer soll Müll sein, der auf einem Förderband zwischen zwei Hallen in Brand geraten ist. Es soll die gesamte 250 Quadratmeter große Halle in Flammen stehen – samt Förderband.

Menschenleben seien nach ersten Erkenntnissen nach nicht in Gefahr, aber die hohen Temperaturen erschweren die Löscharbeiten aktuell erheblich. Nach Angaben eines Reporters sei auch die Wasserversorgung schwierig, weil Hydranten mehrere Hundert Meter entfernt lägen. Gegen 21 Uhr gab die Feuerwehr Hamburg über die offizielle Katastrophen-Warn-App „NINA“ eine Warnung heraus. Anwohner aus der Umgebung werden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Warum der Brand ausgebrochen war, müssen nun die Brandermittler der Polizei klären. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind noch immer mit den Löscharbeiten zugange.