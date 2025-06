(mr/ha). Drei Tage Hamburger Harley Days endeten am Sonntag mit ihrem Höhepunkt: Eine große Harley-Parade rollte am Nachmittag durch den Hamburger Süden und Hamburgs Innenstasdt. Nach Angaben des Veranstalters soll es das größte Biker-City-Event Europas sein – im 40.000 Quadratmeter großen „Harley Village“ am Hamburger Großmarkt. Headliner der letzten Harley Days in der Hansestadt waren H-BLOCKX am Freitagabend. Neue Areas waren außerdem die TattooTage mit etwa 25 Körperkünstlerinnen und -küntslern sowie ein BBQ Court, der unter anderem mit der 2. Landesmeisterschaft im BBQ aufwartete. Die Hamburg Harley Days sind aus der 100 Years Open Road Tour hervorgegangen, die zum 100. Geburtstag der Marke Harley-Davidson in mehreren Städten europaweit gefeiert wurde.

Heute Nachmittag also das große Finale: der Konvoi. Angeführt vom 75-jährigen Rockmusiker Peter Maffay sind nach Veranstalterangaben etwa 6.000 Motorräder bei der Abschluss-Parade der Harley Days mitgefahren. Gegen 14.30 Uhr machten sich neben den Bikern auch Prominente auf die Reise: Till Demtrøder, Eddi Kante, Linus Erdmann und Kalle Haverland.

Peter Maffay und Till Demtrøder kurz vor Beginn

des Motorradkonvois. Foto: FoTe Press

Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang – es fuhren diesmal deutlich mehr Personen als im Vorjahr mit, als wegen schlechten Wetters zirka 1.500 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teilnahmen. Die Teilnehmer rollten am Nachmittag mit ihren schweren Maschinen mit zum Teil lauten Hupen vom Großmarkt aus und über die Neuen Elbbrücken in den Stadtteil Veddel. Von dort ging es Richtung Köhlbrandbrücke – dem Herzen des Hafens. Die Route führte zurück über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer empfingen den Konvoi danach auf der Reeperbahn, bevor es für die Biker dann wieder zurück zum Großmarkt ging. Die Parade verlief ohne besondere Vorkommnisse, wie die Polizei mitteilt. Allerdings seinen im Vorfeld mehrere Beamte am Sonnabend im Stadtgebiet unterwegs, um Kontrollen an Motorrädern durchzuführen. Unter anderem auf der Reeperbahn, wie ein Reporter der Hamburger Allgemeinen Rundschau berichtet. Zahlreiche Biker wurden gestoppt und kontrolliert: Entweder kam den Polizisten das Donnern Motorrädern zu laut vor oder sie hatten verbotene Basteleien an den Maschinen bemerkt. Einigen Bikern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Die Bikes wurden sichergestellt.